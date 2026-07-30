Conductor manejó a 134 km/h en una zona de máximo 30 km/h y la sanción sorprende a todos

Un conductor fue detectado a 134 km/h en una zona urbana de Berlín donde solo se permitía circular a 30 km/h. La Policía alemana informó que el automovilista superó el límite en 104 km/h a bordo de un BMW Serie 4 Cabrio.

De acuerdo con el diario alemán Bild, el caso ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana en la Residenzstraße, una vía ubicada en el distrito de Reinickendorf, en Berlín.

La Policía había instalado un radar móvil como parte de un operativo de prevención en un tramo sometido a controles frecuentes. El dispositivo registró al vehículo cuando se desplazaba a una velocidad cuatro veces superior a la permitida.

Según la información divulgada por las autoridades, el carro involucrado era un BMW Serie 4 Cabrio. La medición deberá pasar por el proceso de validación técnica y por la aplicación del margen de error antes de que la sanción quede en firme.



BMW Serie 4 Cabrio a 134 km/h Foto: Policía de Berlín

¿Por qué la vía tenía un límite de apenas 30 km/h?

Al igual que en Colombia, la restricción responde a las características del sector. Se trata de una zona urbana con alta presencia de peatones y cercanía a espacios residenciales y colegios.

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Las autoridades alemanas realizan controles habituales en este tipo de corredores, especialmente durante las primeras horas del día, cuando aumenta el tránsito de estudiantes, trabajadores y familias.

Circular a 134 km/h en esas condiciones reduce de manera considerable la capacidad de reacción ante el cruce inesperado de una persona, una frenada repentina o la aparición de otro vehículo.

¿Cuál sería la sanción por superar el límite en 104 km/h?

Si la medición queda confirmada dentro del expediente administrativo, el conductor enfrentaría las sanciones máximas previstas en Alemania para excesos de velocidad superiores a 70 km/h dentro de zonas urbanas.

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Las consecuencias serían:



Multa de 800 euros.

Dos puntos en el registro de conductores de Flensburg.

Prohibición para conducir durante tres meses.

A diferencia de otros países europeos, como España, pese a tratarse de una velocidad extrema en un entorno urbano, en el país germánico el conductor no enfrentaría automáticamente una sanción penal únicamente por ese comportamiento.

Los límites de velocidad en diferentes países suelen ser menores cuando son carreteras urbanas a grandes autopistas. Foto: Unsplash

¿Qué sanción recibiría en Colombia por manejar a esa velocidad?

En Colombia, conducir por encima del límite permitido corresponde a la infracción C.29 del Código Nacional de Tránsito.

Para 2026, la sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cifra cercana a los 633.000 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

La autoridad también podría ordenar la inmovilización del vehículo, lo que sumaría gastos relacionados con el servicio de grúa y la permanencia en patios.

La suspensión de la licencia puede aplicarse cuando existe reincidencia en infracciones relacionadas con los límites de velocidad dentro del periodo establecido por la normativa.

Por otro lado, conducir por encima del límite no constituye por sí solo un delito independiente. Las consecuencias penales aparecen cuando esa conducta provoca un accidente con personas lesionadas o fallecidas.

En esos casos, la Fiscalía puede investigar al conductor por lesiones personales culposas u homicidio culposo. La violación evidente de las normas de tránsito puede ser valorada dentro del proceso para determinar la responsabilidad y las posibles circunstancias de agravación.