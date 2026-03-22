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Blu Radio  / Motor  / Conductores deberán pagar suma adicional en el impuesto: este es el motivo

Conductores deberán pagar suma adicional en el impuesto: este es el motivo

Un cobro poco visible en el impuesto vehicular puede aumentar el valor final en Bogotá; entender la factura evita sorpresas al momento de pagar.

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