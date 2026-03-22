Conductores deberán pagar suma adicional en el impuesto: este es el motivo

Para millones de conductores en Bogotá, y más al arrancar el año, tener que pagar el impuesto cada año resulta ser un dolor de cabeza y no es para menos, pues a muchos les descuadra el dinero disponible para el mes, ya que es un gasto importante. Pero la cosa no termina ahí, pues el valor puede incrementarse por cargos que muchos no identifican en la factura.

Cabe señalar que el impuesto no es igual para todos. Su valor puede depender de factores como el avalúo del vehículo, modelo y hasta el tipo de automotor, pero adicional a ese cálculo, existen otros cobros definidos por las autoridades locales que terminan incrementando el monto final.

Debido a ello, varios conductores terminan pagando más sin darse cuenta, lo que puede generar inquietudes cuando revisan su factura.



Conductores deben pagar más en el impuesto: $117.000

Resulta que entre esos cobros adicionales más frecuentes se encuentra el derecho a la semaforización, un concepto que todavía está presente en ciudades como Bogotá y que impacta directamente el bolsillo de los conductores.

El cargo está destinado a financiar el mantenimiento, operación y modernización de la red semafórica de la capital, una contribución que se aplica desde hace varias décadas.



Por su parte, para el año 2026, este valor fue fijado por la Secretaría Distrital de Hacienda, haciendo referencia a dos salarios mínimos diarios legales vigentes; por lo tanto, deberán pagar alrededor de $117.000 pesos colombianos.

Conductora estresa por accidente Freepik

Ojo, párele bolas a lo que debe pagar este año:



Aplica a vehículos matriculados en Bogotá

No tiene descuentos ni beneficios adicionales

Se suma al impuesto vehicular base

Su valor es fijo para el año en curso

Aunque no es nuevo, sigue siendo uno de los cargos que más sorprende a los ciudadanos.



¿Cómo debe calcularse el impuesto de semaforización?

Si bien, el impuesto vehicular varía de acuerdo con el valor del carro, el derecho a la semaforización sí tiene un monto definido, el cual no cambia según el tipo de vehículo.

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Es decir, independientemente de si el vehículo es de alta gama o más económico, el propietario debe asumir ese gasto adicional completo.

El problema es que, en varios casos, este cobro ya viene incluido en la liquidación total del impuesto, por lo que a muchos se les dificulta identificarlo de manera individual. Por ello, algunos conductores solo se percatan de la diferencia cuando comparan los costos con el año anterior.



¿Cómo revisar las facturas del impuesto?

Ante este tema, lo principal es revisar con detenimiento la liquidación antes de realizar el respectivo pago. Entender cada componente permite evitar sorpresas y tener claro qué es lo que se está pagando.

Adicionalmente, es importante identificar si existen más cargos y verificar que la información sea correcta.