Conductores se quitan 'chicharrón' con Tránsito: no serán multados por no tener este documento

Normalmente, las autoridades de tránsito suelen solicitar a los conductores la documentación necesaria para circular por la ciudad, entre ella la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Sin embargo, los conductores no están obligados a llevar consigo el certificado físico, ya que los agentes pueden verificar esta información directamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Esta disposición está contemplada en el Decreto 2106 de 2019, que establece el procedimiento que deben seguir las autoridades cuando solicitan esta información durante un control.

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¿Pueden multar a un conductor por no tener el certificado físico?

El certificado de revisión técnico-mecánica es un documento necesario para circular y los agentes de tránsito pueden verificar que el vehículo haya cumplido con la inspección correspondiente. Sin embargo, esto no quiere decir que el conductor tenga que llevar el documento en físico.



El Decreto 2106 de 2019 señala: “La Autoridad de Tránsito deberá realizar la consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito del cumplimiento de la norma si no se ha realizado la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes”.

De hecho, la norma explica que, por este motivo, las autoridades no pueden exigir el certificado en físico durante el proceso de control.

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Esto quiere decir que el requisito es que la revisión esté al día. La comprobación puede realizarse mediante la consulta en el Runt.

Hay multas de tránsito por no tener el Soat y la tecnomecánica vigente. Foto: TransitoBta

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¿Qué documentos puede pedirle un agente de tránsito?

Los agentes pueden realizar controles para comprobar las condiciones del vehículo y los documentos requeridos para circular. Entre ellos se encuentran:



Licencia de conducción.

Tarjeta de propiedad.

SOAT.

Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

En el caso de la revisión técnico-mecánica, el conductor puede consultar la información del vehículo a través del Runt y, si lo desea, portar el certificado en formato físico o digital.

Para realizar la consulta, debe ingresar al portal del Runt, seleccionar la opción dirigida a ciudadanos y acceder a “consulta de vehículos por placa”. Allí podrá ingresar los datos solicitados y buscar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

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Además, el SOAT debe estar vigente para poder realizar la revisión técnico-mecánica. Por otra parte, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deben reportar a las autoridades cuando un vehículo no se encuentra con su seguro al día.

