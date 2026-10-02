La SUV japonesa que creció 511 % en ventas, hace casi 2.000 km con un tanque y no es Toyota ni Mazda

La Nissan Qashqai registró uno de los mayores cambios en ventas dentro del mercado automotor colombiano durante septiembre de 2026. La SUV japonesa pasó de 99 unidades matriculadas en septiembre de 2025 a 605 un año después, lo que representa un crecimiento de 511,1 %.

El resultado la ubicó en el décimo lugar entre los vehículos nuevos con más matrículas durante septiembre, en un mercado que alcanzó su mayor registro para ese mes desde 2014.

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La cifra no significa que haya pasado a ser el vehículo con mayor volumen de ventas, sino que su crecimiento porcentual fue el más alto entre los modelos que registraron unidades en ambos periodos dentro de la comparación.

Nissan Qashqai e-POWER Foto: Nissan Press

¿Cuáles fueron los carros que más crecieron en ventas?

En cuanto a la Qashqai, que hace unas semanas obtuvo un Record Guinness por alcanzar casi 2.000 km con una tanqueada, la diferencia entre ambos meses fue de 506 vehículos. En septiembre de 2025 se habían matriculado 99 unidades, mientras que en septiembre de 2026 la cifra llegó a 605.



Ese aumento de 511,1 % fue superior al registrado por los demás modelos incluidos en la comparación:



Nissan Qashqai: +511,1 % — 99 en 2025 → 605 en 2026. Chevrolet Tracker: +176,6 % — 175 → 484. Toyota Fortuner: +159,3 % — 199 → 516. Suzuki Dzire: +147,6 % — 168 → 416. Toyota Land Cruiser: +134,8 % — 204 → 479. Toyota Corolla Cross: +134,2 % — 491 → 1.150. Toyota Hilux: +50,5 % — 319 → 480. Renault Duster: +43,0 % — 978 → 1.399. BYD Yuan UP: +36,3 % — 424 → 578. Mazda 2: +29,2 % — 486 → 628. Kia Sportage: +24,3 % — 514 → 639. Mazda CX-30: +17,3 % — 773 → 907. Chevrolet Onix: +16,2 % — 759 → 882. Kia K3: +5,9 % — 853 → 903.

Por lo tanto, el 511,1 % corresponde al crecimiento interanual de las matrículas y no a un aumento de 511 % sobre el total de vehículos vendidos en Colombia.

El Kia K3 viene en versiones sedán y hatchback Foto: Kia Press

¿Cuáles fueron los carros más vendidos en septiembre?

Aunque su crecimiento fue el más elevado de la comparación, la Qashqai no encabezó el mercado. Con 605 unidades, ocupó el décimo lugar del listado de septiembre.

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El primer puesto correspondió al Tesla Model Y, con 2.220 matrículas, seguido por la Renault Duster, con 1.399, y la Toyota Corolla Cross, con 1.150.

El listado completo de los 20 modelos con más matrículas fue:



Tesla Model Y: 2.220 Renault Duster: 1.399 Toyota Corolla Cross: 1.150 Mazda CX-30: 907 Kia K3: 903 Chevrolet Onix: 882 Kia Sportage: 639 Kia Picanto: 639 Mazda 2: 628 Nissan Qashqai: 605 Foton BJ: 588 BYD Yuan UP: 578 Ford Territory: 532 Toyota Fortuner: 516 Chevrolet Tracker: 484 Chery E5: 483 Toyota Hilux: 480 Toyota Land Cruiser: 479 Renault Kardian: 417 Suzuki Dzire: 416

En septiembre se matricularon 22.120 vehículos de este tipo, un incremento de 64,1 % frente al mismo mes del año anterior.

Tesla Model Y Foto: Tesla

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El listado de septiembre de 2026 también incorporó tres modelos que no registraban matrículas en septiembre de 2025. En este caso no es posible calcular un porcentaje de crecimiento interanual, porque la base del año anterior fue cero.

Las nuevas entradas fueron:



Tesla Model Y: 2.220 unidades.

Ford Territory: 532 unidades.

Chery E5: 483 unidades.

En el mes anterior el mercado acumuló 247.212 matrículas entre enero y septiembre de 2026, 41,2 % más que en el mismo periodo de 2025.

En septiembre, además, los vehículos híbridos y eléctricos sumaron 17.156 unidades, equivalentes al 50,7 % de las matrículas del mes, mientras el mercado total alcanzó las 33.835 unidades.