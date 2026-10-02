¿Los carros chinos son 'ataúdes con ruedas'? Experto en seguridad vial dice si es una realidad

Durante años, los carros chinos han cargado con una reputación relacionada con ser “ataúdes con ruedas”, una de las formas más utilizadas para cuestionar la seguridad de estos vehículos, especialmente por la percepción que dejaron algunos modelos de las primeras oleadas de fabricantes chinos que llegaron a distintos mercados.

Pero determinar si un carro es seguro únicamente por el país donde fue fabricado puede llevar a una conclusión equivocada. Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, explicó en exclusiva a Blu Radio qué factores deben tenerse en cuenta para evaluar realmente la seguridad de un vehículo.

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¿Los carros chinos son realmente inseguros?

Para Furas, no es correcto afirmar que los carros chinos sean los más inseguros del mercado. Latin NCAP, organización independiente que realiza pruebas de seguridad para los vehículos comercializados en América Latina y que les da una calificación, ha encontrado resultados muy diferentes entre modelos de origen chino.

El experto recordó que el programa ha probado vehículos chinos con resultados destacados, entre ellos el BYD Dolphin Plus, que obtuvo cinco estrellas. Al mismo tiempo, también se han evaluado vehículos fabricados en China con desempeños deficientes.



La misma diferencia aparece entre vehículos de otros orígenes. Furas señaló que Latin NCAP ha encontrado modelos fabricados en Brasil y otros países de la región con resultados preocupantes, mientras que también ha probado vehículos producidos en Brasil con resultados sobresalientes.

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Por eso, para el secretario general de Latin NCAP, el país de fabricación no es suficiente para determinar qué tan seguro es un carro.

El carro con peor resultado de Latin NCAP no era chino

Uno de los ejemplos utilizados por Furas para cuestionar el estereotipo es precisamente el vehículo que, según explicó, tiene el peor desempeño registrado por Latin NCAP en sus más de 15 años de historia.

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Se trataba de un vehículo de marca japonesa fabricado en México, no de un modelo chino.

En otras palabras, el origen de una marca o el lugar donde se ensambla un vehículo no permiten anticipar por sí solos cómo responderá en una prueba de choque o cómo se comportará en la realidad.

También existe otra diferencia que puede pasar inadvertida para los compradores: un vehículo puede tener ingeniería china y ser fabricado en América Latina. Furas puso como ejemplo al Chevrolet Onix Turbo, además de la Montana y la Tracker, modelos con 5 estrellas en seguridad que utilizan plataformas de ingeniería china y se producen en la región.

Chevrolet Onix Turbo prueba Latin NCAP Foto: Latin NCAP

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¿Tener seis airbags significa que un carro es seguro?

El número de airbags tampoco permite determinar por sí solo el nivel de protección de un vehículo.

Furas recordó el caso de la Nissan Murano, un vehículo que Latin NCAP compró en Colombia para realizarle una prueba. Aunque contaba con seis airbags, obtuvo dos estrellas.

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El problema encontrado en aquella evaluación estuvo relacionado con una falla estructural importante. Según explicó el experto, el caso terminó mostrando que contar con determinados elementos de seguridad no necesariamente significa que el vehículo vaya a ofrecer la protección que espera el ocupante.

Por eso, esa evaluación independiente analiza aspectos que van más allá de la cantidad de airbags, como el comportamiento de la estructura y la protección de las personas dentro del vehículo, y asimismo ayudan a las marcas a corregir sus errores como el caso de Nissan.

Nissan Murano prueba Latin NCAP Foto: Latin NCAP

¿Por qué un carro puede ser diferente según el mercado?

Otro de los puntos señalados por Furas es que un mismo modelo puede presentar diferencias entre regiones.

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Actualmente existen nueve programas NCAP en el mundo y cada uno realiza evaluaciones para su respectivo mercado. Por esta razón, el experto señaló que un resultado obtenido por un vehículo en Europa no necesariamente puede utilizarse para determinar la seguridad del mismo modelo comercializado en América Latina.

Según Furas, vehículos que visualmente parecen iguales pueden tener diferencias en su configuración, equipamiento o especificaciones. Por eso Latin NCAP recomienda consultar el resultado correspondiente al vehículo destinado al mercado latinoamericano.

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El experto también señaló una brecha de más de 20 años entre las regulaciones de seguridad vehicular de América Latina y las de Europa, de acuerdo con su comparación durante la entrevista.

¿Cómo saber si un carro es realmente seguro?

Para Furas, una de las herramientas que tiene el consumidor son las pruebas independientes y las calificaciones de Latin NCAP. La organización publica sus resultados mediante su sitio web y una aplicación gratuita.

En Colombia ya existen modelos que han aumentado su equipamiento de seguridad más allá de los mínimos exigidos por la regulación. Entre los ejemplos mencionados por el experto están el Kia K3, con cinco estrellas y seis airbags, y la Renault Duster nacional, que incorporó seis airbags de serie.

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Básicamente, la conclusión del experto no apunta a un origen específico. En las pruebas de Latin NCAP hay vehículos chinos con buenos resultados y otros con desempeños deficientes, al igual que ocurre con modelos de distintas procedencias.