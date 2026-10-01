Con este carro eléctrico hecho en China liderando, Colombia logra record histórico en venta de autos

El Tesla Model Y, que a pesar de ser de una marca estadounidense es fabricado en China (el que llega a Colombia), fue el carro nuevo más vendido en Colombia durante septiembre, con 2.220 unidades matriculadas, en un nuevo mes que quedó por delante de modelos de gran tradición en el mercado nacional e impulsó un momento en el que los vehículos electrificados alcanzaron una participación inédita.

Seguido del Model Y, la Renault Duster ocupó el segundo lugar con 1.399 unidades, seguida por la Toyota Corolla Cross, con 1.150. Más atrás quedaron la Mazda CX-30, con 907, y el Kia K3, con 902.

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El liderazgo del Model Y se dio en un mercado que viene cambiando rápidamente. En septiembre, los vehículos híbridos y eléctricos sumaron 17.156 matrículas, suficientes para representar el 50,7 % de todos los carros nuevos registrados en Colombia durante el mes. Es la primera vez que estas tecnologías superan la mitad del mercado en un solo periodo mensual.

Tesla Model Y triunfa en Colombia Foto: Tesla

¿Cuántos carros nuevos se vendieron en Colombia en septiembre?

En septiembre se registraron 33.835 vehículos nuevos, la cifra más alta para un mes de septiembre desde 2014. El acumulado entre enero y septiembre llegó a 247.212 matrículas, con un crecimiento de 41,2 % frente al mismo periodo de 2025.



Los SUV fueron una parte importante de ese comportamiento. En septiembre se matricularon 22.120, un aumento de 64,1 % frente al mismo mes del año anterior, por lo que este tipo de vehículos representó cerca de dos de cada tres carros nuevos registrados.

Las camionetas tipo van aumentaron sus matrículas 33,9 %, mientras que los vehículos comerciales de pasajeros crecieron 25,7 %.

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El Model Y lideró entre los carros más vendidos

El resultado del Tesla no fue solamente relevante dentro del segmento eléctrico. El Model Y terminó septiembre como la línea de vehículos con más matrículas de todo el mercado colombiano, con una participación de 6,6 % durante el mes.

En el acumulado del año también ocupa el primer lugar entre las líneas, con una participación de 5,8 % del mercado. La Renault Duster aparece con 3,7 %, el Kia K3 con 3,1 %, la Mazda CX-30 con 2,8 % y el Kia Picanto con 2,8 %.

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El comportamiento también se refleja en las cifras generales de Tesla. La marca registró 2.435 unidades en septiembre, ubicándose quinta entre las marcas con más matrículas, detrás de Kia, Toyota, Renault y Chevrolet.

Kia está compitiendo para volverse la marca de carros más vendida en Colombia. Foto: AFP

En el listado de los 20 carros más vendidos del mes están:



Tesla Model Y: 2.220 Renault Duster: 1.399 Toyota Corolla Cross: 1.150 Mazda CX-30: 907 Kia K3: 903 Chevrolet Onix: 882 Kia Sportage: 639 Kia Picanto: 639 Mazda 2: 628 Nissan Qashqai: 605 Foton BJ: 588 BYD Yuan UP: 578 Ford Territory: 532 Toyota Fortuner: 516 Chevrolet Tracker: 484 Chery E5: 483 Toyota Hilux: 480 Toyota Land Cruiser: 479 Renault Kardian: 417 Suzuki Dzire: 416

Colombia acelera la venta de carros eléctricos

El crecimiento del segmento eléctrico fue todavía más pronunciado que el del mercado general. Las 5.895 unidades eléctricas matriculadas en septiembre representaron un aumento de 217,3 % frente a septiembre de 2025 y marcaron un nuevo récord mensual.

Entre enero y septiembre, las ventas de eléctricos llegaron a 39.784 unidades, con un crecimiento de 221,7 %.

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Los híbridos también alcanzaron un máximo mensual con 11.261 matrículas. En el acumulado de 2026 suman 74.471 unidades, un incremento de 60,7 % frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento no se concentró únicamente en Bogotá. Durante septiembre, Sincelejo registró un aumento de 111 % en las matrículas, Bogotá de 87 %, Cartagena de 50 %, Cúcuta de 48 % y Villavicencio de 46 %.