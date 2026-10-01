Toyota apuesta fuerte por los carros eléctricos en la región con una inversión de USD1.341 millones

Un millonario proyecto de la fabricante japonesa de autos Toyota para producir vehículos eléctricos fue admitido este miércoles al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Según informó el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso al régimen del proyecto de Toyota para producir autos eléctricos en la localidad bonaerense de Zárate.

Publicidad

"Con una inversión de 1.341 millones de dólares, es la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina", resaltó Caputo -a través de la red social X-.

🔹Toyota invertirá 1.341 millones de dólares para fabricar las Hilux electrificadas en Argentina.

🔹La terminal de Zárate calificó para recibir los beneficios del RIGI del Gobierno.

🔹El anuncio del ministro Luis Caputo: https://t.co/RODe85zZyW pic.twitter.com/jO9Hlekh5y — Autoblog Argentina 🚙🇦🇷 (@autoblogar) September 30, 2026

El proyecto está orientado a la producción de un vehículo 100 % eléctrico, afirmó el ministro. Toyota prevé destinar un 70 % de la producción a mercados de exportación, con colocaciones anuales por 1.280 millones de dólares, añade.



Según detalló Caputo, la iniciativa generará unos 3.600 empleos durante la construcción de la planta y cerca de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos.

Al ser admitido al RIGI, el proyecto tiene acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por treinta años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.