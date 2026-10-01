Empezó con 50 motos al mes y ahora produce 21.000: AKT alcanza 2 millones ensambladas en Colombia

AKT Motos alcanzó las 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia, una cifra que marca la evolución de la compañía después de 22 años de operaciones en el país. La marca pasó de producir cerca de 50 unidades al mes en sus inicios a ensamblar actualmente alrededor de 21.000 motocicletas mensuales.

Actualmente, AKT cuenta con una planta de ensamble en Envigado, con cinco líneas de producción para motocicletas de bajo, medio y alto cilindraje, además de una operación en Barranquilla enfocada en vehículos de tres ruedas para carga y pasajeros.

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¿Cómo pasó AKT de 50 a 21.000 motos al mes?

La compañía comenzó sus operaciones con un volumen cercano a 50 motocicletas ensambladas cada mes. Con el paso de los años, amplió su capacidad productiva y desarrolló referencias dirigidas a diferentes necesidades de los usuarios colombianos.

Planta de AKT Foto: AKT

Uno de los modelos que marcó esa expansión fue la NKD 125, que, según la compañía, desde 2020 se mantiene como la motocicleta número uno en ventas en Colombia. A esta referencia se sumaron modelos para otros segmentos, como la TT, vinculada a las categorías doble propósito y enduro.



La marca también amplió su portafolio con referencias como la Dynamic Pro y el vehículo de tres ruedas Karguero, destinado a alternativas de movilidad diferentes a las motocicletas convencionales.

“Más allá del número de unidades producidas, este hito representa el crecimiento de una compañía que durante 22 años ha trabajado por democratizar el acceso a las motos y acompañar la transformación de la movilidad de miles de colombianos”, afirmó Ricardo Molina, gerente general de AKT Motos.

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¿Dónde ensambla AKT sus motocicletas?

La principal operación productiva de la compañía está ubicada en Envigado, Antioquia, donde dispone de cinco líneas para el ensamble de motocicletas de distintos cilindrajes.

AKT también tiene una planta en Barranquilla, donde actualmente produce vehículos de tres ruedas destinados al transporte de carga y pasajeros. La compañía señala que próximamente también ensamblará motocicletas allí para atender diferentes ciudades de la región Caribe.

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La operación involucra además a más de 38 proveedores vinculados al proceso productivo y genera más de 2.400 empleos directos e indirectos, de acuerdo con las cifras entregadas por la compañía.

AKT NKD125 Foto: AKT Facebook

Asimismo, la marca actualmente tiene presencia comercial en 20 países, además de las más de 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia.

Durante estos 22 años, la compañía también amplió su portafolio hacia segmentos como las motos automáticas, doble propósito y referencias de mediano y alto cilindraje desarrolladas junto con AKT VOGE. A esto se suman los vehículos de tres ruedas para carga y pasajeros.

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Para Molina, las 2 millones de unidades representan también los diferentes usos que los colombianos les han dado a estas motocicletas, desde el transporte diario y las actividades laborales hasta los viajes y la práctica de enduro.

De cara a los próximos años, AKT señala que continuará trabajando en nuevos modelos, tecnología para sus procesos, alianzas con proveedores y fortalecimiento del servicio posventa.