Debuta nueva marca de SUV 4x4 en Colombia que busca desafiar a Toyota, Jeep y más

La marca china 212 llegó a Colombia con el T01 Adventure, un SUV todoterreno que busca competir con fabricantes como Toyota, Jeep y más marcas que fabrican 4x4. El modelo cuenta con un motor turbo de 2,0 litros, transmisión automática de ocho velocidades, tracción en las cuatro ruedas y 10 modos de conducción diseñados para diferentes superficies y condiciones de manejo.

La automotriz fabrica los todoterreno desarrollados en 1965 por BAW (Beijing Automobile Works). Su propuesta retoma la tradición de los vehículos de origen militar, concebidos para combinar agilidad y resistencia, y la integra con sistemas de asistencia, conectividad y comodidades para los ocupantes.

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Motorización del 212 T01

El 212 T01 Adventure equipa un motor turbo de gasolina de 2,0 litros que entrega 217 hp de potencia y 390 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades. Además, incorpora un tanque de combustible de 80 litros y cumple con la norma de emisiones Euro V.

BAW 212 T01 Foto: 212

Su configuración incluye tracción en las cuatro ruedas, bloqueo del diferencial, llantas todoterreno AT con rines de 17 pulgadas y suspensión delantera y trasera de cinco brazos con amortiguación hidráulica.



Uno de sus elementos destacados son los 10 modos de conducción, destinados a facilitar el manejo en superficies húmedas, arenosas, rocosas o con barro, así como en recorridos de montaña y situaciones de vadeo. El vehículo también dispone de cámara panorámica de 360 grados, control de crucero, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y control de descenso.

En seguridad, incluye cuatro airbags, sensores delanteros y traseros de estacionamiento, monitoreo de presión de los neumáticos y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

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Dimensiones, tecnología y capacidad de remolque

El modelo tiene una carrocería de 4,70 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,94 metros de alto. Su distancia al suelo es de 235 milímetros, la profundidad de vadeo alcanza los 659 milímetros y sus ángulos de ataque y salida son de 40 y 36 grados, respectivamente.

BAW 212 T01 Foto: 212

El diseño incorpora iluminación exterior LED y está disponible en tonos gris plata, verde, negro y gris, según la información de lanzamiento. También cuenta con una llanta de repuesto con cubierta y un receptor cuadrado para remolque, con capacidad de arrastre de hasta 2.500 kilogramos. Las barras de techo se ofrecen como equipamiento opcional.

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El habitáculo integra un techo panorámico corredizo y asientos de cuero sintético microperforado. Los asientos delanteros cuentan con calefacción y ventilación, mientras que el puesto del conductor incorpora soporte lumbar de cuatro vías y función de masaje, características orientadas a mejorar la comodidad en trayectos largos.

El volante multifuncional está revestido en cuero y permite ajustar su altura. El tablero incluye un panel de instrumentos LCD de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,3 pulgadas que reúne las funciones de infoentretenimiento y conectividad.

El equipamiento se complementa con Bluetooth, proyección del teléfono celular, aire acondicionado bizona y un sistema de audio con seis parlantes.

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José Alejandro Alzate, gerente comercial y de proyectos especiales de Los Coches, afirmó: “212 llega a terreno firme ofreciendo confianza a quienes quieren disfrutar la libertad al volante. Es un auténtico 4x4, emocionante y asequible, diseñado para quienes aman y conocen la conducción en rutas salvajes y a prueba de todo. En carretera o fuera de ella, el Nuevo 212 T01 Adventure es inquebrantable; fortalece el impulso de conquistar lo desconocido, la satisfacción de superar cada reto y de llegar con energía al destino”.