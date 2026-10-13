Lanzan SUV eléctrica con 610 km de autonomía, con carga rápida y que desafía a Chery, BYD y más

La JMEV GSX llegó a Colombia con una autonomía anunciada de hasta 610 kilómetros, carga rápida y un motor eléctrico de 221 hp. Esta SUV de 4,64 metros de largo busca hacerse un lugar entre las camionetas eléctricas de entrada que se comercializan en el país, donde marcas como BYD y Chery tienen propuestas como la E5, o la Yuan Up.

El modelo se ofrece en dos versiones, Comfort y Luxury, y combina una batería de 70,38 kWh con un interior pensado para el uso familiar. Uno de sus principales argumentos es la capacidad de recorrer distancias largas bajo el ciclo de homologación CLTC, aunque esa cifra no equivale necesariamente a la autonomía que alcanzará en condiciones reales.

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Qué batería tiene la JMEV GSX

La GSX utiliza una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 70,38 kWh. Según JMEV, puede alcanzar hasta 610 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC.

JMEV GSX Foto: JMEV

En cuanto a la recarga, admite carga rápida en corriente continua y puede pasar del 30 % al 80 % de batería en aproximadamente 25 minutos, de acuerdo con la marca. El tiempo efectivo puede variar según las condiciones de la batería y la potencia del punto de carga.



La camioneta equipa un motor eléctrico de 165 kW, equivalente a 221 hp, y entrega 210 Nm de torque. La suspensión delantera es tipo MacPherson y la trasera es independiente multi-link.

Así es el espacio interior de la JMEV GSX

La SUV mide 4,64 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,77 metros. Su baúl ofrece 450 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta 1.600 litros al abatir los asientos traseros.

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Estas dimensiones y la configuración del espacio de carga hacen parte de la propuesta familiar del modelo, que busca servir tanto para los recorridos cotidianos como para transportar equipaje en viajes.

La versión Comfort cuenta con rines de aleación de 19 pulgadas, pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas, panel digital de 9,2 pulgadas, cargador inalámbrico para teléfonos y climatización de dos zonas. También incorpora asistencias básicas a la conducción.

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La versión Luxury suma un techo panorámico de vidrio y apertura eléctrica del baúl. Además, incluye más sistemas de asistencia, como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta y corrección de cambio de carril, control crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia.

La diferencia entre ambas versiones está principalmente en el equipamiento de confort y las ayudas a la conducción, mientras que la propuesta general de la GSX se apoya en su carrocería familiar, su motorización eléctrica y la autonomía anunciada.

“Con este lanzamiento damos un nuevo paso en la consolidación de nuestra oferta eléctrica en Colombia. Queremos poner al alcance de más personas una SUV de muy buen tamaño, con una autonomía que permita pensar más allá de los recorridos urbanos y con una propuesta de precio que haga cada vez más atractiva la transición hacia la movilidad eléctrica. El GSX reúne espacio, tecnología y versatilidad para responder a las necesidades de las familias que buscan un vehículo para su día a día, pero también para disfrutar de recorridos por carretera con mayor tranquilidad”, recalcó Noel Ardila, gerente general de JMEV en Astara para Colombia.