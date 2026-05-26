Feria de las Dos Ruedas dinamizó economía en Medellín: se vendieron más de 3.100 motos

La edición 2026 de la Feria de las 2 Ruedas cerró con cifras históricas en Medellín, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la industria motociclista en América. Durante cuatro días, la feria reunió a más de 95.200 asistentes provenientes de distintos países y regiones del mundo.

El evento, realizado en la capital antioqueña, contó con la participación de más de 2.000 marcas, 550 expositores y una agenda enfocada en innovación, movilidad, tecnología y cultura motera. Además, se registraron más de 150 citas comerciales que impulsaron nuevos negocios dentro del sector de las dos ruedas.

Uno de los datos más destacados de la Feria de las 2 Ruedas 2026 fue la venta de más de 3.100 motocicletas durante el evento. Las cifras reflejan, de acuerdo con los organizadores, el dinamismo comercial de la industria y el impacto económico que genera este encuentro para Medellín y para el mercado nacional de motos.

La feria también fortaleció el posicionamiento internacional de Medellín como epicentro de la industria motociclista en América Latina. En esta edición participaron visitantes y delegaciones de 57 países, mientras que el 5,9 % de los asistentes acreditados fueron internacionales.



El impacto económico de la Feria de las 2 Ruedas también se sintió en sectores como el turismo, el comercio y los servicios. Según los organizadores, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 83 % y una derrama económica estimada en más de 27 millones de dólares.

Además de la actividad comercial, la programación incluyó espacios académicos, exhibiciones deportivas, experiencias para motociclistas y campañas de movilidad responsable. Entre las iniciativas destacadas estuvieron acciones de seguridad vial lideradas por entidades públicas y privadas para promover una conducción segura.

La agenda académica reunió a más de 2.166 asistentes en conferencias, foros y paneles sobre movilidad sostenible, inteligencia artificial, comercio electrónico y tendencias globales del sector motociclista. Estos espacios reforzaron el componente educativo y empresarial de la feria.

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El cierre de la Feria de las 2 Ruedas estuvo marcado por competencias de stunt y exhibiciones de alto nivel que congregaron a más de 23.000 espectadores. Asimismo, se realizaron más de 4.100 pruebas de motocicletas, incluyendo modelos de alto cilindraje y scooters.

Los organizadores confirmaron que la próxima edición de la Feria de las 2 Ruedas se realizará del 13 al 16 de mayo de 2027, con el objetivo de seguir fortaleciendo a Medellín como referente continental de la movilidad y la cultura de las dos ruedas.