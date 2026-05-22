Reconocida marca de motos eligió Colombia para estrenar su línea de movilidad eléctrica

La marca Hero Motos anunció la llegada de VIDA a Colombia, su nueva apuesta de movilidad eléctrica que fue presentada de manera oficial durante la Feria de las Dos Ruedas (F2R) 2026 en Medellín. Con este lanzamiento, el país se convierte en el primer mercado de Latinoamérica en recibir el portafolio eléctrico de la compañía.

La compañía explicó que esta estrategia busca fortalecer la movilidad sostenible en Colombia, apostándole a vehículos eléctricos más eficientes, silenciosos y adaptados a las necesidades urbanas. Según Hero, la llegada de VIDA representa una nueva etapa enfocada en innovación, conectividad y soluciones de transporte más limpias.

“Con VIDA queremos impulsar una nueva forma de movilidad en Colombia, pensada para quienes buscan desplazarse de manera ágil, práctica, económica y más limpia”, aseguró Mónica Delgado Barreneche, CEO de Hero Motos Colombia. La directiva destacó que el diseño, la tecnología y la experiencia de conducción serán pilares clave de esta nueva línea eléctrica.

Hero Motos también resaltó el crecimiento que ha tenido en el mercado colombiano. De acuerdo con sus registros, durante 2025, la empresa duplicó sus ventas con un crecimiento del 116 %, comercializando más de 83.400 motocicletas y alcanzando una participación superior al 9 % dentro de la industria nacional.



Modelos de movilidad eléctrica de Hero Motos

Dentro del portafolio inicial de movilidad eléctrica estarán los modelos VIDA VX2 y Dirt-E K3. El primero fue diseñado para la movilidad urbana diaria y alcanza velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, con una potencia máxima de 4 kW y un desempeño comparable al de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos.

La compañía indicó que las baterías del VIDA VX2 tendrán una vida útil estimada entre siete y diez años, además de garantía oficial de tres años o 30.000 kilómetros. Hero aseguró que este modelo ofrecerá mayor potencia frente a otros vehículos eléctricos disponibles actualmente en el mercado colombiano.

Publicidad

David Aponte, director de Mercadeo de Hero Motos Colombia, afirmó que la empresa busca convertirse en un actor relevante en la transición hacia energías limpias y movilidad sostenible en Latinoamérica. Además, destacó que los vehículos eléctricos permiten reducir emisiones contaminantes y disminuir la contaminación acústica en las ciudades.

Actualmente, Hero Moto en Colombia cuenta con una planta en Villa Rica, Cauca, más de 300 puntos de venta y cobertura comercial en el 90 % del territorio nacional.