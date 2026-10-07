Invencible: este carro usado es el más vendido en lo corrido de 2026 y se compra desde $20 millones

El mercado de carros usados en Colombia movió 598.819 traspasos entre enero y julio de 2026, una cifra que representa un crecimiento de 1,6 % frente al mismo periodo de 2025. Dentro de ese volumen aparece un modelo que lleva años formando parte del parque automotor colombiano y que sigue teniendo una fuerte presencia cuando los conductores buscan un carro de segunda: el Chevrolet Spark.

Según el informe de Andemos, el Chevrolet Spark acumula al menos 22.840 traspasos en lo corrido de 2026 (entre enero y julio), lo que lo ubica como el carro usado con mayor movimiento en el periodo analizado.

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Su presencia en el mercado de segunda mano también está relacionada con una característica que ha marcado al modelo desde hace años: sus dimensiones compactas y un enfoque orientado al consumo de combustible y al uso principalmente urbano.

Chevrolet Spark es uno de los carros más populares de la marca Foto: Chevrolet Press

¿Cuánto cuesta un Chevrolet Spark usado en Colombia?

El precio del Spark cambia considerablemente dependiendo del año, el kilometraje, la versión y las condiciones en las que se encuentre cada unidad.



En el mercado colombiano se pueden encontrar ejemplares desde unos $20 millones, aunque las versiones más recientes pueden alcanzar valores cercanos al doble, de acuerdo con paginas especializadas en compra y venta de carros.

Chevrolet también lidera el mercado de carros usados

El comportamiento del Spark coincide con el liderazgo de Chevrolet entre las marcas con mayor número de traspasos. Entre enero y julio, la marca registró 147.406 operaciones, por encima de Renault, Mazda y Kia.

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Las diez marcas con más traspasos en el periodo fueron:



Chevrolet: 147.406 Renault: 94.839 Mazda: 52.645 Kia: 42.881 Toyota: 39.590 Nissan: 34.325 Hyundai: 29.208 Ford: 25.796 Volkswagen: 22.418 Suzuki: 14.603

El comportamiento de estas marcas también muestra que la demanda de vehículos usados no está concentrada únicamente en los carros pequeños. El mercado incluye desde automóviles compactos hasta camionetas y vehículos utilitarios.

Chevrolet es la marca de la que más carros usados se venden en Colombia Foto: AFP

¿Cuántos carros usados se han vendido en 2026?

Los 598.819 traspasos registrados entre enero y julio representan 9.202 operaciones más que en el mismo periodo de 2025.

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Sin embargo, el comportamiento no ha sido uniforme durante todos los meses. Julio, por ejemplo, cerró con 93.245 traspasos, 10,7 % menos que los 104.461 registrados en el mismo mes de 2025.

Así se comportó el mercado durante los primeros siete meses:



Enero: 53.600 traspasos, -2,0 %.

Febrero: 92.385, +6,9 %.

Marzo: 97.478, +12,1 %.

Abril: 91.304, +5,7 %.

Mayo: 88.291, -3,8 %.

Junio: 82.516, +4,4 %.

Julio: 93.245, -10,7 %.

Por tipo de vehículo, los automóviles sumaron 313.587 traspasos, mientras que los utilitarios alcanzaron 167.344. Frente a 2025, los automóviles crecieron 0,7 %, mientras que los utilitarios aumentaron 7,7 %.

Asimismo, el comportamiento de los usados ocurre mientras el mercado colombiano de vehículos nuevos también atraviesa un periodo de crecimiento. En septiembre de 2026 se registraron 33.835 vehículos nuevos, el mayor resultado para un septiembre desde 2014, mientras que entre enero y septiembre se acumularon 247.212 unidades, con un crecimiento de 41,2 %.

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Ese mercado también ha cambiado su composición. En septiembre, los vehículos híbridos y eléctricos representaron 50,7 % de las matrículas, mientras que los SUV alcanzaron 22.120 unidades, con un crecimiento de 64,1 %.