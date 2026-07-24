Jeep celebra 85 años con una expedición inédita que reúne a ocho países en el Eje Cafetero

Jeep dio inicio a la primera edición de Jeep Nature, una expedición regional con la que conmemora sus 85 años de historia y que, por primera vez, reúne a representantes de ocho países de América Latina en un recorrido por el Eje Cafetero colombiano, una de las regiones con mayor significado para la marca.

La iniciativa congrega a delegaciones de Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil, que recorrerán algunos de los escenarios más representativos del Paisaje Cultural Cafetero para destacar la historia de Jeep en la región y poner a prueba las capacidades de sus vehículos en diferentes condiciones de conducción.

El Eje Cafetero, protagonista de la celebración

La elección del Eje Cafetero responde al vínculo histórico que la marca ha mantenido con esta región desde la década de 1940. En esa época, los vehículos Jeep se convirtieron en una herramienta clave para el transporte de café y la conexión entre poblaciones ubicadas en zonas montañosas, donde las difíciles condiciones del terreno exigían automóviles con gran capacidad de tracción y resistencia.

Con el paso de las décadas, esa relación dio origen a los tradicionales Yipaos, una manifestación cultural que hoy forma parte de la identidad del Eje Cafetero y que mantiene vigente la presencia histórica de la marca en esta zona del país.



“Cumplir 85 años representa un momento muy especial para Jeep y quisimos celebrarlo en un lugar que forma parte de nuestra historia. El Eje Cafetero refleja como pocos territorios los valores que han acompañado a la marca desde sus orígenes y Jeep Nature permite compartir ese legado y experimentar las capacidades de nuestros modelos en el entorno para el que fueron creados”, afirmó Rafael Pires, Brand Manager de Jeep para Sudamérica y el Caribe.

Jeep Renegade Foto: Stellantis

Jeep Nature reúne por primera vez a ocho mercados de la región

La expedición marca un precedente para la compañía al convertirse en el primer encuentro regional de este tipo. Durante varios días, representantes de los ocho países participantes compartirán una experiencia enfocada en la exploración, la naturaleza y la historia de la marca.

El objetivo de Jeep Nature es fortalecer la comunidad de usuarios y representantes de la marca en América Latina, al tiempo que pone en valor el legado construido durante más de ocho décadas en diferentes mercados del continente.

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Los modelos Jeep recorren escenarios emblemáticos

Para esta expedición, Jeep dispuso buena parte de su portafolio de vehículos, integrado por los modelos Compass, Commander, Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator y Avenger.

Los participantes recorrerán algunos de los lugares más representativos del Eje Cafetero, entre ellos el Valle de Cocora, las tradicionales rutas del Yipao, la Hacienda Venecia, los Termales El Otoño y el Valle de las Tumbas.

Estos escenarios permitirán evaluar el desempeño de los diferentes modelos en caminos rurales y de montaña, condiciones que históricamente han estado asociadas con la reputación todoterreno de Jeep.

Jeep Avenger fue el superventas en Italia en 2024. Foto: Blu Radio

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Una celebración que une historia y evolución

Además de recordar el legado de la marca, Jeep Nature busca mostrar la evolución de su portafolio durante sus 85 años de historia. La expedición combina vehículos con amplia trayectoria dentro de la marca con modelos más recientes, resaltando la continuidad de sus capacidades fuera del asfalto y su adaptación a las nuevas necesidades del mercado.

Con esta primera edición regional, Jeep reafirma su relación con el Eje Cafetero, una región considerada clave en su historia en Colombia, y celebra un nuevo aniversario regresando a uno de los territorios donde su presencia ha dejado una mayor huella cultural e histórica.