La planta de Volkswagen que cambiará los carros para fabricar armamento junto a una empresa israelí

Una de las plantas de Volkswagen en Alemania dejará de fabricar carros para convertirse en un centro dedicado a soluciones de seguridad y defensa. La fábrica de Osnabrück será vendida por el grupo alemán y, bajo su nueva estructura, contempla un primer proyecto para producir sistemas y componentes de defensa antiaérea destinados a Alemania y otros países de Europa.

Se trata de un acuerdo alcanzado por Volkswagen con el estado federado de Baja Sajonia y Aurelius Capital para la posible venta de Volkswagen Osnabrück GmbH.

Aurelius se convertiría en el accionista mayoritario de la compañía junto con el estado de Baja Sajonia.

Fábrica de Volkswagen en Osnabrück Foto: AFP

¿Qué armamento producirán?

El primer proyecto previsto para la nueva compañía estará relacionado con la defensa antiaérea.



De acuerdo con la información entregada, Aurelius y el estado de Baja Sajonia trabajarán junto con la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems para desarrollar la posible fabricación de sistemas y componentes para sistemas de defensa antiaérea destinados a Alemania y Europa.

La colaboración no se limitaría a este primer proyecto. Según el planteamiento presentado, también busca abrir el camino para nuevas asociaciones y proyectos bajo la nueva compañía.

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De esta manera, la planta de Osnabrück pasaría progresivamente de la fabricación de vehículos a convertirse en un centro de producción relacionado con la seguridad y la defensa.

Rafael Advanced Defense Systems Foto: Rafael Advanced Defense Systems

Volkswagen ya había anunciado el final de los carros en Osnabrück

El cambio no llega de manera inesperada. Volkswagen había anunciado en 2024 su intención de terminar con la producción de vehículos en la planta de Osnabrück a mediados de 2027.

La nueva operación plantea ahora una alternativa para las instalaciones y para una parte importante de los trabajadores que actualmente dependen de la fábrica.

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La planta cuenta actualmente con alrededor de 1.800 empleados.

Según el comité de empresa de Volkswagen, la solución planteada ofrece perspectivas de futuro a cerca de 1.400 trabajadores, aproximadamente tres cuartas partes de la plantilla actual.

Por eso, la reconversión de la fábrica no solo representa un cambio en el tipo de productos que se fabricarían allí, sino también una alternativa para mantener buena parte del empleo después del final de la producción de vehículos.

Volkswagen Foto: AFP

¿Quién asumirá la planta de Volkswagen?

El acuerdo contempla que Aurelius Capital se convierta en accionista mayoritario de Volkswagen Osnabrück, junto con el estado de Baja Sajonia.

Aurelius Capital es una sociedad de inversión con sede en Tel Aviv, Israel, que desarrolla tecnologías relacionadas, entre otros sectores, con la defensa y la ciberseguridad.

Con la nueva estructura, la fábrica dejaría de estar enfocada exclusivamente en la producción automotriz y pasaría a desarrollar progresivamente actividades relacionadas con soluciones de seguridad y defensa.

La reconversión de Osnabrück ocurre mientras Volkswagen atraviesa una profunda crisis y ejecuta una de las mayores reestructuraciones de su historia.

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La compañía acordó recientemente con los sindicatos un recorte de 100.000 puestos de trabajo antes de que termine la década, según el insumo.

En este contexto, encontrar nuevos usos para las instalaciones que dejarán de fabricar vehículos se ha convertido en una alternativa para conservar actividad industrial y puestos de trabajo.

La planta que hasta ahora formaba parte de la estructura productiva de Volkswagen dejará de concentrarse en los vehículos y pasará a desarrollar sistemas y componentes para defensa antiaérea, inicialmente mediante una colaboración con Rafael Advanced Defense Systems.

