A diferencia de los buses impulsados por diésel o gas natural vehicular, los buses eléctricos que operan en Bogotá no generan el ruido característico de un motor de combustión interna. Sin embargo, esa misma ventaja acústica obliga a incorporarles sonidos artificiales cuando circulan a bajas velocidades para advertir su presencia al entorno y prevenir siniestros viales por falta de atención auditiva.

El funcionamiento silencioso de los propulsores eléctricos reduce una de las principales fuentes sonoras del transporte público. No obstante, en entornos urbanos con alto flujo de peatones, ciclistas y otros actores viales, la ausencia de ruido motorizado puede dificultar que las personas perciban la cercanía del vehículo a tiempo.

Bus eléctrico operando en un corredor vial de Bogotá equipado con sistemas de advertencia sonora para peatones Foto: BYD

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Por esa razón, a estos vehículos se les deben integrar emisores acústicos que simulan ruidos de advertencia durante las maniobras lentas, equilibrando así la reducción de la contaminación sonora con la seguridad vial en los paraderos y corredores de la ciudad.



¿Cómo impacta la flota eléctrica el problema del ruido en Bogotá?

La incorporación de esta tecnología cobra relevancia en medio del panorama acústico de la capital. De acuerdo con cifras de SaluData y la Secretaría Distrital de Salud correspondientes al primer semestre de 2026, el tráfico terrestre fue la principal fuente de molestia por ruido para el 40 % de los adultos encuestados, mientras que el 17 % presentó alteraciones de salud posiblemente relacionadas con la exposición sonora.

Según señaló Fabián La Rotta, gerente de proyectos para BYD buses y camiones, la transición hacia la movilidad eléctrica transforma la experiencia cotidiana de quienes conviven con el sistema de transporte, al ofrecer desplazamientos con menor impacto sonoro en sectores residenciales y zonas de alta circulación. A esto se suma que los vehículos eléctricos no generan emisiones directas de escape durante su operación.



Bus eléctrico operando en un corredor vial de Bogotá equipado con sistemas de advertencia sonora para peatones Foto: BYD

Aun así, el nivel de ruido total en las calles no depende únicamente del tipo de motor, sino también de otros factores operativos y de infraestructura:



Condiciones de la vía: el contacto de las llantas con el asfalto (ruido de rodadura) y el estado de la malla vial.

el contacto de las llantas con el asfalto (ruido de rodadura) y el estado de la malla vial. Dinámica del tráfico: la velocidad de circulación, la planeación de rutas y el mantenimiento periódico de las flotas.

¿Cuántos buses eléctricos circulan actualmente en Bogotá?

En octubre de 2026, la Administración Distrital informó la identificación de 27 zonas acústicamente saturadas en Bogotá dentro del diagnóstico del Plan de Acción de Calidad Acústica, lo que mantiene la gestión del ruido en la agenda pública.

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En ese contexto, la capital cuenta con una flota eléctrica de alrededor de 1.800 buses, de los cuales 1.703 fueron fabricados por BYD, según cifras reportadas por la compañía, que registra más de 1.900 unidades eléctricas operando en todo el territorio colombiano.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la exposición promedio al ruido del tráfico vial por debajo de los 53 decibeles durante el día y de los 45 decibeles en horario nocturno, la electrificación del transporte actúa como una herramienta complementaria junto con la planeación urbana para avanzar hacia entornos más tranquilos.