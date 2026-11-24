Una motocicleta Royal Enfield Meteor 350 Edición 125 Años Colombia, pieza conmemorativa de la que no existe otra unidad igual en el mundo, será subastada con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. El 100 % de los recursos obtenidos será donado a la fundación TECHO.

La iniciativa hace parte de la campaña “REunion 2026 — Unidos para Reconstruir”, una alianza entre Royal Enfield, la fundación TECHO y Superbid, multinacional especializada en subastas virtuales. De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, la plataforma tecnológica permitirá la participación en línea de compradores desde cualquier lugar de Colombia y del exterior.

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Según explicó Helena Balcázar, CEO de Superbid Colombia, la plataforma utilizará herramientas propias de trazabilidad para que los participantes puedan consultar en tiempo real la evolución de las ofertas y dar seguimiento a cada etapa del proceso.

Motocicleta Royal Enfield Meteor 350 Edición 125 Años Colombia que será subastada en Superbid a beneficio de la fundación TECHO Foto: suministrada

Esta acción se suma a otras subastas virtuales con fines benéficos gestionadas previamente por la plataforma, como “Bogotá una Joya Solidaria” en junio de 2020, que apoyó a familias de joyeros artesanos junto con entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco de Alimentos, además de iniciativas junto a UNICEF, Fundación Eudes y Fundación Fútbol para el Futuro.



¿Cómo participar y hasta cuándo está abierta la subasta de la Royal Enfield?

La puja oficial ya está habilitada en el portal web de Superbid y permanecerá abierta hasta el próximo 4 de diciembre de 2026 a las 4:00 p. m. La convocatoria está dirigida a coleccionistas, motociclistas, empresas y ciudadanos interesados en adquirir esta edición limitada ubicada en Bogotá, cuyo valor recaudado financiará viviendas de emergencia y hábitat en el occidente de Colombia y el Eje Cafetero.



Iniciativa: REunion 2026 — Unidos para Reconstruir.

REunion 2026 — Unidos para Reconstruir. Vehículo: Motocicleta Royal Enfield Meteor 350 – Edición 125 Años Colombia (modelo 2026, placa para matricular).

Motocicleta Royal Enfield Meteor 350 – Edición 125 Años Colombia (modelo 2026, placa para matricular). Plataforma oficial: Portal web de Superbid Colombia.

Portal web de Superbid Colombia. Cierre de ofertas: 4 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m.

4 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m. Destino de los fondos: 100 % donado a la fundación TECHO.

Motocicleta Royal Enfield Meteor 350 Edición 125 Años Colombia que será subastada en Superbid a beneficio de la fundación TECHO. Foto: suministrada

¿Qué características técnicas tiene la Meteor 350 Edición 125 Años Colombia?

Producida exclusivamente para conmemorar el aniversario número 125 de la marca, esta versión destaca por ser un ejemplar irrepetible a nivel global. En su configuración mecánica, la motocicleta está equipada con un propulsor monocilíndrico diseñado para conducción urbana y en carretera.

