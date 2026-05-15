Listo borrador de proyecto con nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas

El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución con la que busca reglamentar el uso de bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia. Entre las principales medidas planteadas se exige que estos vehículos cuenten con sistema de frenos delantero y trasero, luces y una señal acústica, como el pito de los carros, para advertir su presencia en la vía.

Además, los conductores deberán portar casco certificado y elementos reflectivos, una medida que sería obligatoria especialmente durante la noche, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y mejorar la visibilidad.

Otro de los cambios que propone el proyecto es la creación de un sistema de identificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Es decir, si se aprueba el proyecto bicicletas y patinetas eléctricas tendrían que quedar registradas y portar una lámina visible con información técnica y un código único de identificación, similar a una placa.

La iniciativa también contempla límites de velocidad según la zona de circulación. Por ejemplo, cerca de parques y espacios de alta afluencia peatonal no se podría superar los 25 kilómetros por hora. En el caso de algunas bicicletas eléctricas autorizadas para circular fuera de zonas urbanas, el límite máximo sería de 40 kilómetros por hora.



Según explicó la ministra de Transporte, esta propuesta es resultado de un proceso de diálogo con usuarios y ciudadanos, y busca responder al crecimiento de estos medios de transporte con reglas claras que permitan mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Por ahora, se presentó el borrador del documento, por lo que el proyecto aún podrá recibir comentarios y ajustes antes de convertirse en una regulación oficial a nivel nacional.