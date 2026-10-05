Llegará otra marca de carros chinos: esta vez, de lujo, con más de 1.000 km y herencia alemana

El Grupo BYD prepara la entrada a Colombia de Denza, una marca que fue creada para desarrollar vehículos electrificados de lujo y que actualmente hace parte por completo del fabricante chino. Su llegada estará acompañada por Motorysa, representante de BYD en el país, aunque todavía no se ha definido cuál será el primer modelo que se ofrecerá a los compradores colombianos.

La marca ya comenzó a construir su presencia local. El pasado 28 de septiembre abrió el perfil de Instagram, primer movimiento público de su operación en Colombia. Algunos de los vehículos que comercializa la marca superan los 1.000 kilómetros de autonomía anunciada. Su portafolio también muestra que la estrategia no se limita a los carros eléctricos, pues combina tecnologías completamente eléctricas con sistemas híbridos enchufables.

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Por ahora, no se ha confirmado los modelos, versiones, especificaciones ni precios que tendrá Denza en Colombia, en donde competirán con otras marcas que se han ido sumando al mercado los últimos meses como Zeekr, Voyah, Smart, Xpeng, MHero y otras que faltan por arrivar como Avatr.

¿Qué carros tiene Denza?

Denza funciona como la marca premium del grupo y su oferta está enfocada en un segmento diferente al de los modelos comercializados directamente bajo la marca BYD.

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La variedad de su catálogo internacional incluye:



SUV eléctricas, como las N8 y N8L.

SUV híbridas enchufables, como la N9.

Vehículos deportivos, como el Z9 GT.

Vans de lujo, representadas por la D9.

Camionetas híbridas enchufables, como las B5 y B8.

Esta combinación explica por qué la llegada de Denza puede ampliar el alcance de BYD en Colombia hacia vehículos de mayores dimensiones y equipamiento.

Uno de los ejemplos más extremos de esa gama es la N8 eléctrica. Tiene 5,15 metros de longitud y declara hasta 1.003 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC. La N8L alcanza 5,20 metros y utiliza una batería de 130,15 kWh, con hasta 960 kilómetros CLTC anunciados.

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La autonomía, sin embargo, no es la única característica que marca diferencias dentro del catálogo. La N9, por ejemplo, combina un motor turbo de 2,0 litros con tres motores eléctricos, seis puestos y suspensión neumática.

Denza N8L Foto: Denza

Cuáles son sus carros más impresionantes

La gama internacional también permite ver que Denza no está concentrada en un solo tipo de vehículo. El Z9 GT adopta una carrocería shooting brake y está disponible con sistemas eléctricos e híbridos enchufables. En su configuración eléctrica para Europa declara 600 kilómetros de autonomía WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

En el extremo opuesto está la D9, una van de siete puestos cuya versión eléctrica anuncia hasta 520 kilómetros WLTP. El modelo también cuenta con alternativas híbridas enchufables.

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A estos vehículos se suman las B5 y B8, camionetas híbridas enchufables con chasis independiente que en China forman parte de Fang Cheng Bao. La B5 supera los 1.000 kilómetros de autonomía combinada bajo el ciclo NEDC, mientras la B8 declara 1.040 kilómetros bajo esa misma medición.

Por ahora, estas cifras sirven para dimensionar la oferta internacional de Denza, pero no permiten anticipar cuáles serán las especificaciones de los vehículos que se comercializarán en Colombia.

Denza Z9GT Foto: Denza

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¿Por qué Denza tiene una conexión con Mercedes-Benz?

La historia de la marca comienza lejos de la estructura actual de BYD. En 2010, BYD y Daimler, entonces matriz de Mercedes-Benz, crearon una sociedad para desarrollar vehículos electrificados destinados al segmento de lujo.

La participación de Daimler se redujo con el paso de los años hasta finalizar en 2024. Ese año, BYD asumió el control total de Denza. Por eso, la marca tiene una herencia vinculada a Mercedes-Benz por su origen empresarial, pero actualmente pertenece completamente a BYD.

Sumado a su herencia alemana, Colombia será uno de los mercados latinoamericanos a los que Denza está llegando como parte de su expansión internacional. La marca ya tiene presencia en Brasil, México y Costa Rica, aunque la oferta cambia entre cada país.

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En Brasil se encuentran el B5, el Z9 GT y la D9 eléctrica; en México se comercializan los B5, B8 y Z9 GT, mientras Costa Rica recibió el B3 eléctrico, presentado también como Denza Bao 3.