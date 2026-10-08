Llegará la marca de carros más lujosa de China: antes estaba prohibida para ciudadanos del común

Hongqi prepara su llegada a Colombia, un nombre que para muchos compradores será nuevo, pero que tiene más de seis décadas de historia en China. La marca nació en 1958 y durante buena parte de su trayectoria estuvo vinculada a los vehículos utilizados por las más altas esferas del poder político y diplomático de ese país.

Su desembarco en el mercado colombiano ya comenzó a tomar forma con la apertura de sus redes sociales y la publicación de contenidos en el perfil de Instagram @hongqi.colombia. La operación estará a cargo de Cóndor Automotor, firma que también representa a Bestune, otra marca del Grupo FAW.

Publicidad

Pero antes de convertirse en un fabricante premium abierto al mercado internacional, Hongqi tuvo un acceso mucho más restringido: los ciudadanos del común no podían comprar sus vehículos.

Hongqi E-HS9 Foto: Hongqi

¿Por qué Hongqi estaba prohibida para los ciudadanos comunes?

Hongqi nació en 1958 y su nombre significa “bandera roja”. Hasta el año 2013, la marca estuvo directamente vinculada con el Estado chino y sus vehículos eran destinados a funciones oficiales. Hoy en día es el fabricante del carro del presidente chino, Xi Jinping, aunque ese sí es un modelo exclusivo para él.



Antes de abrirse al mercado general, los Hongqi eran adquiridos o utilizados por la más alta élite política y diplomática del Gobierno chino. Entre sus usuarios estaban altos dirigentes del Partido Comunista, funcionarios gubernamentales de primer nivel y jefes de Estado o invitados extranjeros durante actividades oficiales.

No se trataba de una marca que tuviera concesionarios abiertos al público. FAW fabricaba los vehículos bajo pedido directo del Estado, que posteriormente los destinaba a flotas institucionales, ceremonias y actividades de representación.

Publicidad

Así, durante buena parte de su historia, Hongqi estuvo relacionada más con el transporte de dirigentes y las actividades oficiales que con la venta de carros a particulares.

Limusina de Xi Jinping Foto: AFP

¿Qué carros tiene Hongqi?

La oferta actual es muy diferente a la que tuvo en sus primeros años. La marca cuenta con varias alternativas electrificadas, entre ellas el EH7, un sedán que alcanza hasta 655 kilómetros de autonomía WLTP y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos.

Publicidad

En el segmento de las SUV eléctricas aparecen la EHS7, con hasta 600 kilómetros WLTP y dirección trasera disponible, y la EHS5, de 4,75 metros de longitud y hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP.

La E-HS9 ocupa una posición superior dentro de la oferta eléctrica. Es una SUV de 5,21 metros de largo y puede alcanzar hasta 515 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración.

La gama también incluye modelos híbridos enchufables como la HQ9 PHEV, una van de lujo, y el Guoya, un sedán de representación de 5,35 metros que combina un motor V8 con un sistema híbrido.

Publicidad

Entre los modelos de combustión están los H5, H6, HS3, HS5, HS7 y el ejecutivo H9. Por ahora, Hongqi no ha confirmado cuáles de estos vehículos llegarán a Colombia.

Hongqi H9 Foto: Hongqi

Hongqi tendrá nuevos rivales en Colombia

La llegada se producirá en un segmento premium que registró 953 matrículas en septiembre, un crecimiento de 9,1 %.

Publicidad

La nueva marca tendrá que disputar espacio con fabricantes tradicionales de alta gama como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Volvo, además de competidores chinos que ya están presentes o preparan su entrada al país.

Entre estos últimos aparecen Xpeng, Zeekr, Voyah y MHero, mientras que Denza y Avatr también tienen prevista su llegada.