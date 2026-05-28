Llegó nueva camioneta alemana, híbrida y que desafía a Toyota, Mazda, Kia y más

La marca alemana Volkswagen presentó oficialmente en Colombia la nueva Tiguan MHEV R-Line, una camioneta híbrida ligera con la que busca entrar de lleno en la competencia contra modelos de fabricantes como Toyota, Mazda y Kia dentro del segmento SUV.

El nuevo modelo, producido en la planta de Wolfsburg, Alemania, marca además el inicio de la estrategia de electrificación de la marca en el mercado colombiano mediante tecnologías mild hybrid o híbridas ligeras.

La camioneta llega con motorización eTSI de 48 voltios, nuevas asistencias de conducción y un paquete tecnológico que incluye inteligencia artificial integrada al sistema multimedia.

Volkswagen Tiguan MHEV Foto: Volkswagen

¿Qué motor tiene la nueva Volkswagen Tiguan híbrida?

La nueva Tiguan incorpora un sistema híbrido ligero basado en un motor turbo de 1.5 litros.



Según informó Volkswagen, el conjunto mecánico desarrolla 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociados a una transmisión automática DSG de siete velocidades.

La tecnología mild hybrid utiliza un sistema eléctrico de 48V que apoya determinadas funciones del vehículo para mejorar eficiencia y consumo de combustible.

La marca explicó que este lanzamiento forma parte de una nueva etapa enfocada en ampliar su portafolio electrificado en América Latina.

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¿Qué tecnología trae la nueva Tiguan MHEV?

Uno de los cambios más importantes aparece en el interior del vehículo. La nueva SUV incorpora una pantalla multimedia central de 15 pulgadas, acompañada por Head-Up Display y nuevos sistemas digitales de conectividad.

Además, Volkswagen confirmó la llegada del asistente inteligente IDA, una plataforma desarrollada en Alemania que integra funciones de inteligencia artificial para controlar diferentes sistemas mediante comandos de voz conversacionales.

Entre los elementos destacados del equipamiento aparecen:



Climatizador automático de tres zonas.

Asientos deportivos R-Line en cuero.

Función de calefacción y ventilación.

Sistema de masajes en las sillas delanteras.

Encendido y operación digital de funciones del vehículo.

Volkswagen Tiguan MHEV Foto: Volkswagen

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¿Cómo es el diseño de la nueva SUV alemana?

La versión presentada en Colombia corresponde a la línea R-Line, la división enfocada en acabados deportivos y premium de Volkswagen.

La camioneta mantiene proporciones orientadas al segmento familiar, con 4,53 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,67 metros.

La marca aseguró que el modelo fue desarrollado bajo criterios de eficiencia aerodinámica, funcionalidad y confort para trayectos urbanos y viajes largos.

La Tiguan MHEV estará disponible en nueve colores, incluidos nuevos tonos como Verde Pino y Azul Eclipse.

Volkswagen Tiguan MHEV Foto: Volkswagen

¿Qué sistemas de seguridad incorpora?

La nueva camioneta alemana también incorpora varias asistencias avanzadas a la conducción.

Entre las principales tecnologías de seguridad aparecen:



Frenado autónomo de emergencia.

Monitoreo de punto ciego.

Alerta de tráfico cruzado trasero.

Cámara de visión 360°.

Asistente automático de parqueo.

Control de estabilidad y ayudas electrónicas.

Paula Garzón, gerente de mercadeo de la marca: "El concepto de nuestra campaña, ‘El increíble híbrido que siempre esperaste’, cobra vida a través de un ADN único. Desde el origen de su nombre, ‘Tiguan’ es la mezcla de dos palabras: el tigre, que representa la fuerza del vehículo, y la iguana, que representa su adaptabilidad".