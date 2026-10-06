Los testigos de su carro que no puede ignorar si viaja por carretera esta semana de receso

Una alerta en el tablero, una vibración que antes no estaba o un cambio en el comportamiento de los frenos pueden pasar desapercibidos durante los recorridos diarios. Sin embargo, cuando el vehículo debe enfrentar varias horas seguidas en carretera, esas señales adquieren mayor importancia y deberían revisarse antes de emprender el viaje.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha identificado las deficiencias en frenos, llantas y dirección entre las principales fallas técnico-mecánicas relacionadas con siniestros viales en Colombia. Por eso, la revisión previa no debería limitarse a comprobar que la revisión tecnomecánica o el SOAT estén vigentes.

La revisión tecnomecánica es obligatoria para todos los vehículos, aunque hay excepciones. Foto: Pexels

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¿Qué señales del carro debería revisar antes de viajar?

Leonardo Gutiérrez, Director de Producto de Nissan Colombia, explicó que un viaje por carretera somete al vehículo a condiciones diferentes a las habituales, entre ellas más horas de funcionamiento continuo, cambios de temperatura, ascensos, descensos y mayores velocidades.

“Un sonido nuevo, una vibración o una alerta en el tablero no deberían dejarse para después”, señaló Gutiérrez. Por lo que, antes de salir, estas son algunas de las señales y elementos que deberían llamar la atención:



Alertas en el tablero: cualquier señal que aparezca y no sea habitual debe ser revisada antes de iniciar el recorrido.

Ruidos o vibraciones: pueden indicar que algún componente requiere una inspección.

Cambios en el pedal de freno: una sensación diferente al frenar no debería ignorarse.

Desgaste irregular de las llantas: puede ser una señal de que otros componentes necesitan revisión.

Llantas y frenos, entre las revisiones clave

Las llantas requieren más que una comprobación visual de la presión. Se debe verificar que tengan la presión recomendada por el fabricante, revisar el desgaste del labrado y buscar posibles cortes o deformaciones. También es necesario comprobar el estado de la llanta de repuesto.



En cuanto a los frenos, los ruidos y las vibraciones son señales que justifican una revisión. También se debe comprobar el estado general del sistema y el nivel del líquido de frenos, especialmente cuando el recorrido contempla descensos prolongados.

Llantas para carro Foto: Unsplash

¿Qué otros elementos debe revisar antes de salir?

El estado de los fluidos también forma parte de la preparación del vehículo. El aceite del motor, el refrigerante y el líquido de frenos deben encontrarse dentro de los niveles recomendados.

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Una revisión debajo del vehículo puede ayudar a detectar posibles fugas antes de comenzar el viaje.

También conviene comprobar:



Luces delanteras, traseras, direccionales y de freno.

Limpiaparabrisas, especialmente si se esperan condiciones climáticas variables.

Batería, como parte de la revisión previa a recorridos largos.

La revisión tecnomecánica no reemplaza el mantenimiento

Tener vigente la Revisión Técnico-Mecánica no significa que el vehículo esté exento de una revisión preventiva. Los intervalos de mantenimiento dependen del kilometraje y del tiempo de uso, por lo que deben seguirse las recomendaciones correspondientes a cada vehículo.

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“Revisar el vehículo antes de viajar toma poco tiempo frente a lo que puede significar resolver una falla en carretera”, agregó Gutiérrez.