Mercedes renueva su compacto más rebelde y su SUV más familiar: ahora son más híbridos

Mercedes-Benz presentó en Colombia las nuevas generaciones del CLA 220 4MATIC y la GLB 220 4MATIC, dos modelos que incorporan una nueva motorización híbrida de 1,5 litros, el sistema operativo MB.OS y cambios en diseño y equipamiento. Mientras el CLA conserva su silueta coupé de cuatro puertas, la GLB mantiene su enfoque familiar con capacidad para siete pasajeros y suma funciones para la conducción fuera del asfalto.

Ambos vehículos utilizan el motor M252 de cuatro cilindros, que entrega 187 caballos de potencia y trabaja con un sistema eléctrico de 48 voltios. El motor eléctrico está integrado en una transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades. Los dos modelos fueron homologados en Colombia como Full Hybrid debido a su capacidad de desplazarse únicamente con energía eléctrica en determinadas condiciones.

Nuevo Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC Foto: Mercedes

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¿Qué cambia en el Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC?

El CLA mantiene la silueta coupé, con una caída pronunciada en el pilar C, y llega a Colombia con el paquete exterior AMG Line y rines de aleación de 19 pulgadas. También incorpora manijas retráctiles que emergen electrónicamente cuando detectan la proximidad de la llave, una parrilla con marco iluminado y faros LED con luces de carretera automáticas.

Su motorización combina los 187 caballos y 300 Nm de torque del propulsor de combustión con un motor eléctrico que aporta hasta 30 caballos y 205 Nm de torque. Según las especificaciones entregadas por la marca, puede desplazarse en modo completamente eléctrico a velocidades de hasta 100 km/h en condiciones de conducción urbana y aceleración suave.



En el interior, el CLA estrena el sistema operativo MB.OS, que integra funciones digitales y el asistente de voz Hey Mercedes. Entre sus novedades están una cámara para tomar fotografías y realizar videollamadas mediante aplicaciones como Microsoft Teams, cuando el vehículo está estacionado, así como asientos delanteros con memoria y función de masaje.

El equipamiento de seguridad incluye control de crucero adaptativo Distronic, asistencia de ángulo muerto, ayuda para maniobras evasivas, mantenimiento activo de carril y sensores de parqueo Parktronic con cámara de reversa. También cuenta con PRE-SAFE Sound, airbag central entre las plazas delanteras y capó activo para contribuir a la protección de peatones.

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En las pruebas de Euro NCAP de 2025, el vehículo obtuvo cinco estrellas. Mercedes-Benz dio a conocer que el CLA 220 4MATIC que llega a Colombia se ensambla en Alemania.

Nuevo Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC Foto: MB

¿Cómo cambia la GLB 220 4MATIC para las familias?

La GLB conserva como uno de sus principales atributos la configuración de siete puestos. Con las tres filas de asientos en uso, ofrece 175 litros de capacidad para equipaje; al abatir los asientos traseros, el volumen puede alcanzar los 1.605 litros. También incorpora un portón trasero eléctrico con función de apertura manos libres.

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A diferencia del CLA, este SUV añade el modo TERRAIN, que ajusta la entrega de torque y los cambios de marcha para recorridos fuera del asfalto, además de activar el control de descenso en pendientes. La pantalla central permite consultar información como la brújula y el ángulo de inclinación del vehículo. La suspensión cuenta con amortiguación regulable en dureza.

La GLB 220 4MATIC utiliza el mismo motor M252 de 1,5 litros y 187 caballos, junto con el sistema eléctrico de 48 voltios. Su tracción integral 4MATIC distribuye la fuerza entre las cuatro ruedas. De acuerdo con las cifras suministradas por la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 212 km/h.