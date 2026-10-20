Del puerto al comprador: las etapas que debe cumplir un carro importado en Colombia

Importar un carro a Colombia tiene tanto riesgos advertidos por diferentes marcas, como retos logísticos que dependen de varias etapas que van desde la disponibilidad del vehículo y su preparación en el lugar de origen hasta el transporte internacional, los trámites aduaneros y el traslado dentro del país.

Los tiempos pueden variar según la disponibilidad del carro, la frecuencia de los envíos, la congestión portuaria, la documentación y las inspecciones que se requieran. Por eso, el tiempo de navegación es solo una parte del proceso.

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¿Qué ocurre antes de que el carro salga del país de origen?

El primer paso es contar con un vehículo disponible, ya sea porque está en inventario o porque debe asignarse desde la fábrica. Después se realizan los controles de calidad y la preparación para la exportación.

Una vez completados estos procedimientos, el carro se traslada al puerto de origen para su embarque. El trayecto marítimo puede incluir escalas y transbordos antes de llegar a Colombia, de acuerdo con la ruta utilizada.



La duración de esta fase depende, entre otros factores, de la disponibilidad de espacio en los buques y de la frecuencia de las rutas. Por esa razón, el tiempo que transcurre desde la preparación del vehículo hasta su llegada al país no corresponde únicamente al viaje por mar.

¿Qué trámites debe cumplir al llegar a Colombia?

Cuando el vehículo llega al puerto colombiano, comienza la etapa de nacionalización. En este punto se deben presentar los documentos requeridos para la importación, realizar la declaración correspondiente, liquidar los tributos aplicables y atender los controles aduaneros.

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La salida del puerto depende del cumplimiento de los requisitos y de los procedimientos que correspondan a cada operación. La revisión de documentos, las inspecciones y la coordinación entre las partes involucradas pueden incidir en el tiempo que tarda el vehículo en quedar disponible para su traslado.

Una documentación incompleta o la necesidad de realizar verificaciones adicionales también pueden prolongar esta etapa.

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¿Qué falta después de salir del puerto?

Una vez autorizado su retiro, el carro debe transportarse por vía terrestre hasta un centro de distribución o el destino previsto. Después se realizan las revisiones técnicas y los trámites de registro que correspondan antes de completar la entrega.

Así, el proceso comprende varias fases con tiempos distintos: disponibilidad y preparación en origen, transporte internacional, trámites aduaneros y traslado dentro de Colombia. Una demora en cualquiera de ellas puede afectar el plazo total.

¿Qué muestran las cifras de importaciones en Colombia?

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las importaciones del país sumaron US$7.968,1 millones CIF en julio de 2026, un aumento del 22,9 % frente al mismo mes de 2025.

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Las manufacturas representaron el 72,5 % del valor importado durante ese periodo, categoría que incluye vehículos, maquinaria, equipos y otros bienes industriales, por lo que la cifra no corresponde exclusivamente a la importación de automóviles.

Dairo Ortiz, cofundador de Teclogi, resumió la relación entre los distintos medios de transporte y la llegada de estos productos al país: “El futuro de la movilidad no aterriza en un showroom, sino en un puerto o un aeropuerto, y de ahí sigue por vía terrestre. Una logística más eficiente, eficaz y segura, impulsada por tecnología, es lo que puede acelerar la llegada de innovaciones como el Roadster a Colombia”.