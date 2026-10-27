MinTransporte propondrá recuperar el traspaso a persona indeterminada para vehículos vendidos

La ministra de Transporte anunció que propondrá al Congreso recuperar la figura del traspaso a persona indeterminada, un mecanismo que busca resolver el problema de quienes vendieron sus vehículos, pero siguen figurando como propietarios ante las autoridades porque los compradores nunca hicieron el cambio de titularidad.

“Esto lo viven 1000 de colombianos, y es la razón por la cual es una de las peticiones más frecuentes que nos hacen en los encuentros territoriales para construir entre todos el código de tránsito. Nos piden que resolvamos este problema en particular”, explicó la funcionaria.

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El traspaso a persona indeterminada permite actualizar el registro de un vehículo cuando su antiguo propietario no logra formalizar la venta ni identificar o localizar a quien lo compró, siempre que cumpla las condiciones establecidas en la normativa. Esto busca evitar que el vendedor continúe apareciendo como responsable de un vehículo que ya no tiene en su poder.

Sin embargo, la figura dejó de recibir nuevas solicitudes en febrero de 2026. Por eso, la propuesta del Ministerio es recuperar este mecanismo con requisitos y controles que permitan proteger a quienes vendieron de buena fe, sin facilitar la evasión de obligaciones. “Al que vendió de buena fe hay que protegerlo, y al que busca evadir responsabilidades no lo podemos premiar”, afirmó la ministra.



El anuncio se da en medio de los encuentros regionales que adelanta la cartera para recoger propuestas ciudadanas sobre la reforma al Código de Tránsito. Más de 600 personas han participado en las jornadas realizadas en Bogotá, Barranquilla y Cali. El último encuentro está previsto en Medellín para el próximo 3 de noviembre.