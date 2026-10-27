Llega a Colombia tecnología de rastreo satelital para camiones: funciona sin señal celular

Perder la señal del celular durante un recorrido por carretera puede convertirse en un problema para las empresas de transporte de carga, especialmente cuando necesitan conocer la ubicación de sus vehículos o detectar posibles robos. Para enfrentar esta situación, llegó a Colombia una nueva tecnología de rastreo satelital que busca mantener vigiladas las mercancías, incluso en lugares donde no hay cobertura móvil.

Se trata de GO Anywhere, una familia de dispositivos desarrollada por la empresa Geotab, que anunció su comercialización en el país durante octubre de 2026.

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Los equipos están diseñados para localizar remolques y cualquier otro vehículo utilizado en el transporte de mercancías, además de identificar movimientos sospechosos y facilitar su seguimiento desde una plataforma digital.

¿Cómo funciona el rastreo satelital para camiones sin señal celular?

Una de las principales novedades está en el GO Anywhere Plus, un rastreador que incorpora la tecnología Starlink Mobile (antes conocida como Direct-to-Cell), desarrollada para permitir la comunicación directa entre dispositivos y satélites.



El sistema utiliza normalmente redes celulares 4G LTE para transmitir información sobre la ubicación de los equipos. Sin embargo, cuando estos ingresan a una zona sin cobertura móvil, puede recurrir a la conexión satelital.

De esta manera, cuando el servicio satelital está habilitado, el dispositivo puede enviar datos de localización sin depender de las antenas de telefonía celular, una característica especialmente útil para las operaciones de transporte que atraviesan zonas apartadas.

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Según información de la compañía, cuando el dispositivo está conectado por cable y utiliza la red satelital, puede transmitir información de ubicación cada 15 minutos mientras se encuentra en movimiento. Los registros adicionales quedan almacenados hasta que se restablezca la conexión celular.

Geotab GO Anywhere. Crédito: Geotab.

¿Cómo ayuda esta tecnología a prevenir el robo de vehículos de carga?

La seguridad es uno de los principales objetivos de esta tecnología de rastreo satelital, que incorpora herramientas para detectar desplazamientos inesperados y facilitar la ubicación de equipos ante posibles hurtos.

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Por ejemplo, si un vehículo comienza a moverse fuera de los horarios previstos, el sistema genera una alerta para que los responsables de la operación revisen lo ocurrido.

También cuenta con un modo de recuperación de alta frecuencia, que permite aumentar la cantidad de reportes de ubicación cuando existe una sospecha de robo.

Los dispositivos también están diseñados para condiciones más exigentes, ya que el modelo Plus cuenta con protección contra el polvo y el agua, y puede operar en temperaturas de entre -40 y 85 grados centígrados.

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¿Ya está disponible el rastreo satelital de Geotab en Colombia?

Geotab anunció que la familia GO Anywhere está disponible comercialmente en Colombia desde octubre de 2026, aunque existen diferencias entre los modelos y sus funciones.

El GO Anywhere Plus incorpora la capacidad de conexión satelital mediante Starlink, pero su uso depende de la disponibilidad del servicio, los operadores asociados y las tarjetas SIM compatibles, por lo que las empresas interesadas deben comunicarse con el proveedor.

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Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar las herramientas de seguridad y seguimiento para el transporte de carga en Colombia, un sector en el que es importante conocer oportunamente la ubicación de las mercancías en caso de una emergencia.