Así funciona la inteligencia artificial en el transporte de carga en Colombia

El transporte de carga en Colombia vive cada diciembre una auténtica carrera contrarreloj. Cerca del 90 % de la mercancía del país se mueve por carretera y esta actividad representa alrededor del 5 % del PIB, según el Ministerio de Transporte. Por eso, en plena temporada de mayor demanda, la tecnología —y especialmente la inteligencia artificial (IA)— empieza a consolidarse como una herramienta indispensable para modernizar una industria que cada año mueve millones de toneladas.

Las cifras muestran la magnitud del desafío. Durante el primer semestre de 2025, un total de 2.423 empresas utilizaron 145.256 vehículos para mover carga y registraron más de 6,3 millones de manifiestos en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), un 6,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Para expertos como Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, el verdadero diferencial no está en tener GPS o cámaras, sino en saber interpretar los datos en tiempo real para tomar decisiones inteligentes: desde planificar rutas más eficientes hasta reducir el consumo de combustible o maximizar la carga útil.

La inteligencia artificial ya está transformando la logística de carga pesada en el mundo y Colombia comienza a avanzar en esa dirección. Algoritmos de IA y big data permiten predecir la demanda, diseñar rutas que se ajustan al tráfico o al clima y reducir tiempos muertos.



Consultoras como McKinsey sostienen que estas tecnologías pueden bajar costos hasta en un 15 % y mejorar la eficiencia operativa en un 35 %. Plataformas como la desarrollada por Zonar Systems integran GPS en tiempo real, sensores de combustible, control de apertura de puertas y cámaras con IA en una sola interfaz. Una de sus innovaciones es VidFleet, una cámara que analiza en tiempo real comportamientos riesgosos del conductor —como distracciones o fatiga— y emite alertas inmediatas para prevenir accidentes.

La modernización tecnológica del transporte de carga mejora la seguridad vial, impulsa la sostenibilidad y fortalece la competitividad del país. En una economía que depende de sus carreteras para mover casi toda su carga, la inteligencia artificial ya no es un lujo, sino una herramienta para hacer el trabajo más ágil, seguro y eficiente.