Reconocida influencer fue asesinada por su novio tras discusión en su carro: esto se sabe

Una joven creadora de contenido, conocida en redes sociales por sus tutoriales de pelucas, fue asesinada por su pareja sentimental tras una violenta discusión ocurrida dentro de un carro en Lauderdale Lakes, Florida. La víctima, identificada como Maurice Harrison, murió a causa de múltiples disparos que le fueron propinados mientras permanecía en el asiento del copiloto.

De acuerdo con las autoridades locales, Harrison sostuvo una fuerte pelea con su novio, Shanoyd Whyte Jr., mientras ambos se encontraban dentro del carro estacionado. La discusión escaló rápidamente hasta llegar al contacto físico, momento en el que Whyte Jr. habría sacado un arma de fuego y atacado a la influencer.

La creadora de contenido, conocida por manejar varias cuentas en Instagram que superaban los 100.000 seguidores, fue trasladada de urgencia a un hospital. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Cuando la policía respondió a un reporte por disparos, encontró a la joven aún dentro del vehículo, con múltiples impactos de bala, según confirmó el Departamento del Sheriff de Broward. “En algún momento, la víctima recibió un disparo mientras estaba sentada en el coche”, indicó la Policía de Lauderdale Lakes.



El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad cercana. Según reveló NBC Miami, en las imágenes se observa a Whyte Jr. saliendo del vehículo y regresando instantes después. Cuando Harrison se asoma por la ventana del copiloto, el hombre de 25 años la empuja hacia el interior y abre fuego en repetidas ocasiones.

Tras el homicidio, Shanoyd Whyte Jr. fue detenido y permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Broward. Está acusado del asesinato de Harrison, quien también era una reconocida estilista en Pompano Beach y acumulaba más de 235.000 seguidores en TikTok antes de que su cuenta fuera desactivada.