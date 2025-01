Abogado aclara si pueden multar a una ambulancia por exceso de velocidad

El exceso de velocidad es una de las infracciones de tránsito más comunes en Colombia, tipificada bajo el código C29, que sanciona a los conductores que superen los límites establecidos. Sin embargo, cuando se trata de ambulancias, alguna vez todos se han preguntado: ¿también las pueden multar?

Según datos del Observatorio de Movilidad de Bogotá, hasta el 15 de agosto de 2024 se han impuesto 285.170 comparendos por exceso de velocidad en la capital, lo que representa el 48.08 % del total de infracciones registradas en la ciudad.

Las sanciones por esta falta pueden ser detectadas tanto por agentes de tránsito como por sistemas electrónicos, como cámaras de fotomultas. Sin embargo, el procedimiento para la validación y el pago de la multa varía dependiendo de cómo haya sido impuesta.

Las multas por exceso de velocidad en Colombia son costosas Foto: Dirección de Tránsito y Getty - Montaje Blu Radio

¿Pueden multar a una ambulancia por exceso de velocidad?

Consultado por Blu Radio, el Dr. Javier Imbajoa, asesor paralegal de Centro Jurídico Internacional y especialista en derecho laboral, explicó que, aunque la infracción C29 se puede imponer tanto de manera electrónica como manual, el Código Nacional de Tránsito establece excepciones para ciertos vehículos.

En particular, el artículo 64 de este código dispone que los vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias, están exentos de sanciones por exceso de velocidad cuando están en el ejercicio de su labor. Esto significa que no pueden ser multados mientras estén en una situación de emergencia.

"Al referirnos a las ambulancias, es fundamental considerar el marco normativo del Código de Tránsito, específicamente en su artículo 64, el cual establece de manera taxativa que estos vehículos forman parte de la atención de emergencias. Por esta razón, están exentos de ser sancionados", aclaró el experto a este medio.

¿Qué otros vehículos están exentos?

El mismo artículo 64 también aplica para otros vehículos de emergencia, como:



Cuerpos de bomberos

Vehículos de socorro o emergencia

Vehículos de la Policía

Vehículos del Ejército

Estos vehículos cuentan con la misma exención siempre que estén cumpliendo una función de atención de emergencias.

No dejar pasar una ambulancia cuando va a atender una emergencia es una falta a la normativa colombiana. Foto: Alcaldía de Bogotá

Multa por no dar paso a vehículos de emergencia

Aunque estos vehículos están exentos de multas por exceso de velocidad, los demás conductores sí pueden ser sancionados si no les ceden el paso. No permitir la circulación de un vehículo de emergencia es una infracción tipificada bajo el código D9, cuya multa equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Límites de velocidad en Colombia

Para evitar sanciones, es importante conocer los límites de velocidad vigentes en el país:



Zonas peatonales o escolares: 30 km/h

km/h Zonas de poca visibilidad: 30 km/h

km/h Vías urbanas: 50 km/h

km/h Vías rurales: 80 km/h

km/h Autopistas y vías arteriales: hasta 100 km/h, dependiendo de las condiciones de la vía.

Cómo verificar si tengo multas pendientes

Para verificar si tiene multas de tránsito en Colombia, puede ingresar al sitio web del Simit. Este sistema es la plataforma autorizada para consultar y gestionar multas en el país. Para consultar multas en el Simit, debe:



Ingresar a la página web del Simit. En la sección "Estado de cuenta", ingresar el número de identificación o la placa del vehículo. Hacer clic en el ícono de lupa. El sistema procesará la información y mostrará un resumen de las multas.

En el Simit se pueden consultar comparendos, infracciones y acuerdos de pago. También se pueden pagar las mismas multas en línea.