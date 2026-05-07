Presentan SUV 4x4 que reta a Toyota, Jeep y más: híbrida, navega lagos y tiene 1.100 km de autonomía

El segmento de las camionetas todoterreno sumó un nuevo competidor que busca disputar espacio frente a referentes tradicionales como Toyota después de que la marca china Jetour presentara oficialmente la G700 Ark Edition, una SUV híbrida enchufable que llamó la atención en el Salón del Automóvil de Pekín 2026 por una característica poco común: su capacidad para desplazarse sobre el agua.

El modelo fue exhibido como una de las principales novedades tecnológicas del fabricante respaldado por el grupo chino Chery, y combina capacidades off-road, electrificación y funciones anfibias.

La demostración más reciente del vehículo incluyó el cruce completo de un lago, una prueba realizada durante la feria automotriz en China y que se sumó a ensayos previos hechos en agua meses atrás.

Jetour G700 Ark Edition Foto. Jetour

¿La Jetour G700 Ark Edition puede navegar?

Según la información divulgada por la marca, el sistema híbrido enchufable de la G700 Ark Edition cambia automáticamente su funcionamiento cuando entra al agua.

Pableke joins an on-water experience powered by GAIA Architecture.



With GAlA Ark Tech, the moment brings integrated control and scenario-based engineering into view - not as a concept,but as something experienced firsthand.



A different way to experience engineering in motion. pic.twitter.com/fFKqZLjHN6 — JETOUR AUTO (@JETOUR_Global) May 7, 2026

En lugar de enviar potencia a las ruedas, el vehículo redirige la energía hacia un sistema de hélices eléctricas que le permite avanzar como si fuera una embarcación.

El modelo también incorpora un sistema de estabilidad giroscópica diseñado para mantener el equilibrio durante la navegación, una función orientada a conservar la estabilidad fuera de superficies convencionales como asfalto, barro o arena.

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La propuesta revive el concepto de los vehículos anfibios que tuvieron presencia décadas atrás, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial con desarrollos como el Schwimmwagen alemán y posteriormente el Amphicar de los años 60. Sin embargo, la tecnología utilizada por Jetour reemplaza antiguos sistemas mecánicos por propulsión eléctrica y controles electrónicos de estabilidad.

Jetour G700 Ark Edition Foto: Jetour

Características de la G700

Además de sus capacidades acuáticas, la camioneta fue presentada con cifras cercanas a las de vehículos deportivos de alto rendimiento.

La configuración mecánica combina:



Un motor turboalimentado de 2.0 litros.

Dos motores eléctricos.

Sistema híbrido enchufable.

El resultado es una potencia total de 892 caballos y un torque de 1.135 Nm, de acuerdo con los datos entregados por la compañía.

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Con esa configuración, la SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,6 segundos, una cifra poco habitual dentro del segmento de utilitarios todoterreno de gran tamaño.

El conjunto también incorpora tres diferenciales autoblocantes, elemento clave para mejorar el desempeño fuera de carretera.

Jetour G700 Ark Edition Foto. Jetour

¿Cuál es la autonomía de la camioneta híbrida?

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su autonomía combinada. Jetour informó que la G700 Ark Edition puede alcanzar hasta 1.100 kilómetros gracias a su sistema híbrido.

La batería, con capacidad de 31,4 kWh, permite además recorrer hasta 150 kilómetros en modo completamente eléctrico.

El crecimiento de este tipo de tecnologías refleja la expansión que vienen registrando las marcas chinas en segmentos históricamente dominados por fabricantes japoneses y europeos.

En el mercado colombiano, Jetour ha fortalecido recientemente su portafolio con modelos SUV orientados inicialmente al uso urbano, aunque en los últimos meses comenzó a introducir referencias con enfoque más robusto y todoterreno, entre ellas las líneas T1 y T2.

La marca actualmente tiene operaciones en más de 30 países y hace parte de la expansión global impulsada por su casa matriz, Chery Auto.