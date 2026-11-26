A partir de la medianoche del 1 de diciembre de 2026 entrarán en vigor las nuevas tarifas en los peajes Chusacá y Chinauta, ubicados en el corredor vial Bogotá–Girardot. El ajuste, contemplado en el Contrato de Concesión y aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), respalda la operación y el mantenimiento de la vía hasta 2046, así como la inversión privada de $3 billones ejecutada en su modernización.

De acuerdo con la información divulgada por la concesionaria Vía Sumapaz, el proyecto Tercer Carril Bogotá–Girardot se desarrolló bajo una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada, financiada con aportes de sus accionistas y créditos sin recursos del Presupuesto General de la Nación.



¿Cómo quedan las tarifas de los peajes Chusacá y Chinauta desde el 1 de diciembre?

El nuevo esquema tarifario establece los mismos valores base para ambas estaciones en las cinco categorías principales, además de una tarifa especial en Chinauta y cobros por ejes adicionales:

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Peaje Chusacá

Categoría I en $19.700

Categoría II en $22.700

Categoría III en $52.600

Categoría IV en $86.800

Categoría V en $100.300

Peaje Chinauta

Categoría I en $19.700

Categoría IE (tarifa especial diferencial) en $6.800

Categoría II en $22.700

Categoría III en $52.600

Categoría IV en $86.800

Categoría V en $100.300

Cobros adicionales por ejes: Eje adicional en $14.800; eje grúa en $9.700; y eje remolque en $14.500.

Vía Bogotá-Girardot Foto: Vía Sumapaz

Para acceder a la tarifa especial diferencial de $6.800 en el peaje Chinauta, autorizada por la ANI, los usuarios deben cumplir los requisitos establecidos y completar previamente el trámite de inscripción y aprobación en el portal web de Vía Sumapaz (sección Mi viaje > Peajes > Tarifa especial diferencial – Peaje Chinauta).



¿Qué obras respaldan el ajuste tarifario en la vía Bogotá–Girardot?

Según reportó la concesión, el recaudo permite garantizar durante los próximos 20 años los servicios continuos de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, atención de emergencias, monitoreo de tráfico e inspección vial.



Las intervenciones ejecutadas en el corredor comprenden 130 kilómetros ampliados a tercer carril, más de 280 kilómetros rehabilitados en ambas calzadas, estabilización de taludes, 15 puentes vehiculares, 30 puentes peatonales, la renovación de las dos estaciones de peaje y un Centro de Control de Operaciones en Fusagasugá.

Con estas mejoras, el recorrido entre Chusacá y Girardot toma cerca de 2,5 horas y los siniestros viales bajaron un 67 % frente a 2016, mientras un acuerdo reciente con la ANI permitirá resolver asuntos prediales y culminar obras puntuales pendientes.