Los avances tecnológicos en la industria automotriz han permitido que los carros incorporen cada vez más sensores y cámaras para conocer lo que ocurre tanto en las carreteras como en el interior de los vehículos. Ahora, una compañía sueca ha desarrollado una tecnología que permitirá observar al conductor mediante una cámara oculta detrás de la pantalla del tablero.

Se trata de Smart Eye, empresa especializada en sistemas de monitoreo mediante inteligencia artificial, que anunció este 25 de noviembre que su tecnología estará presente en seis nuevos modelos de un fabricante europeo de vehículos de alta gama.

Publicidad

De acuerdo con la compañía, el sistema permitirá analizar el comportamiento del conductor sin modificar la apariencia del interior del automóvil.

La cámara será capaz de detectar si está prestando atención a la carretera o si está a punto de sufrir un microsueño. Foto: Smart Eye.

¿Dónde estarán ubicadas las cámaras invisibles de los carros?

La particularidad de esta tecnología, denominada Under Display Camera (UDC), está en que la cámara estará instalada detrás de la pantalla del tablero de instrumentos, justo frente al conductor y en el mismo lugar donde normalmente se consulta la velocidad, el nivel de combustible y otra información del vehículo.



El dispositivo podrá captar imágenes a través de los píxeles activos de la pantalla, sin necesidad de dejar un orificio visible para el lente ni afectar la calidad de los gráficos que aparecen en ella.

Uno de los desafíos para desarrollar este sistema era conseguir que la luz infrarroja pudiera atravesar el panel sin comprometer la calidad de las imágenes captadas por la cámara.

Publicidad

En enero de 2026, durante la feria tecnológica CES de Las Vegas, Smart Eye presentó junto con Alps Alpine y AUO Mobility Solutions la técnica que permitirá superar estas dificultades mediante una combinación de componentes ópticos, pantallas LCD y software.

La ubicación de la cámara permite obtener una perspectiva frontal del rostro del conductor, evitando la necesidad de instalar sensores adicionales en lugares como la columna de dirección.

Publicidad

¿Para qué servirán las cámaras invisibles dentro de los carros?

El principal objetivo de esta tecnología es la detección de distracciones y señales de somnolencia mientras se conduce, dos situaciones que aumentan el riesgo de sufrir un accidente de tránsito.

Lo que debe hacer para evitar un microsueño// Foto: Unsplash

Mediante algoritmos de inteligencia artificial, los sistemas de monitoreo de Smart Eye son capaces de analizar diferentes movimientos del rostro, entre ellos:



La dirección de la mirada.

La frecuencia del parpadeo.

El tiempo que permanecen cerrados los ojos.

Los movimientos y la posición de la cabeza.



Con esa información, el sistema podrá detectar señales de cansancio, si el conductor aparta la mirada de la carretera durante demasiado tiempo y advertir sobre posibles microsueños.

La adopción de este nuevo sistema de seguridad también es una respuesta a las exigencias de la Unión Europea, donde desde 2026 es obligatorio que los vehículos nuevos incorporen sistemas avanzados para advertir sobre las distracciones del conductor.

Publicidad

¿Cuándo llegarán los carros con cámaras invisibles?

Según la compañía sueca, la producción de los primeros vehículos equipados con este sistema está programada para mediados de 2028. Aunque la empresa confirmó que la tecnología estará presente en seis modelos de alta gama, todavía no reveló el nombre del fabricante europeo que la incorporará.

Ahora, las pantallas de los carros podrán asumir una nueva función. Además de mostrar información sobre el estado del vehículo, también ayudarán a detectar distracciones y episodios de somnolencia al volante, permitiendo advertir al conductor antes de que estas situaciones provoquen un accidente.