Aunque actualmente muchos carros cuentan con sensores que permiten conocer la presión y el estado de las llantas, el fabricante italiano Pirelli quiere llevar esta tecnología un paso más allá con el desarrollo de unos neumáticos inteligentes capaces de comunicarse directamente con los sistemas electrónicos del automóvil.

Se trata de Cyber Tyre, un sistema de llantas inteligentes que recopila información mientras el vehículo está en movimiento y permite utilizar esos datos para modificar el funcionamiento de algunos de sus componentes.

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Esta nueva tecnología fue presentada en el circuito Las Vegas Motor Speedway, en Estados Unidos, durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde la compañía italiana realizó diferentes pruebas para demostrar sus aplicaciones.

¿Cómo funcionan las llantas inteligentes de Pirelli?

Cada neumático incorpora un pequeño sensor en la parte interna de su banda de rodadura, es decir, la superficie de la llanta que entra en contacto con el pavimento. Este dispositivo se encarga de recopilar la información sobre la presión, temperatura, aceleración y características del neumático, que posteriormente transmite mediante Bluetooth a los sistemas electrónicos del carro.



En 2025 se anunció que Aston Martin será una de las marcas que incorporarán este sistema. Foto: Pirelli.

Los datos son procesados mediante un software que permite al automóvil reconocer qué tipo de llantas tiene instaladas y conocer su comportamiento durante el recorrido. Uno de los usos de esta tecnología permite que el control de tracción adapte su funcionamiento a las características de los neumáticos utilizados.

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Según explicó Pirelli en un comunicado posterior, la información también puede ser aprovechada por el sistema de frenado ABS para identificar el punto de máxima adherencia de las llantas y contribuir a reducir las distancias de frenado.

Otra de sus posibles funciones es prevenir el aquaplaning, un fenómeno que ocurre cuando se acumula agua entre el neumático y el pavimento, provocando que el vehículo pierda agarre.

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¿Qué carros utilizan las llantas inteligentes de Pirelli?

Aunque la tecnología acaba de ser presentada en Estados Unidos, su desarrollo comenzó varios años atrás. En 2021, el McLaren Artura se convirtió en el primer automóvil de producción en incorporar una versión del sistema Cyber Tyre, que permitía consultar información sobre los neumáticos y recibir advertencias sobre sus condiciones de funcionamiento.

Posteriormente, el Pagani Utopia Roadster incorporó una versión más avanzada, que se comunicaba directamente con los sistemas electrónicos que controlan el comportamiento del vehículo.

A su vez, la marca italiana anunció en septiembre de 2025 un acuerdo con Aston Martin para incorporar esta tecnología en futuros modelos del fabricante británico.

McLaren Artura. Foto: McLaren.

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Las llantas inteligentes también podrían ayudar a detectar daños en las carreteras

Más allá de las aplicaciones en la conducción, Pirelli está explorando otra función que podría resultar especialmente útil para las ciudades: utilizar las llantas de los carros para identificar irregularidades y daños en el pavimento.

En junio de 2025, la compañía llegó a un acuerdo con las autoridades de la región de Apulia, en Italia, para desarrollar un proyecto de monitoreo en su red vial.

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La idea que tiene el fabricante es que se combinen los datos recopilados por los neumáticos con imágenes obtenidas mediante cámaras instaladas en los vehículos, permitiendo analizar las irregularidades del asfalto y el estado de la señalización.

En septiembre de 2026 se anunció un proyecto similar con los Carabineros de Italia para instalar el sistema en cinco camionetas Alfa Romeo Tonale utilizadas para labores de vigilancia y atención de emergencias en Roma.

La información recopilada durante sus recorridos permitirá construir, junto con ayuda de inteligencia artificial, mapas actualizados sobre el estado de las carreteras, identificar posibles riesgos y facilitar la planificación de trabajos de mantenimiento.

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Así, mientras los vehículos realizan sus recorridos habituales, sus neumáticos también podrían ayudar a las autoridades a determinar cuáles son las vías que necesitan intervención.