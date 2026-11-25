Los trámites relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tendrán nuevas condiciones en Colombia desde el primero de diciembre de 2026. Los cambios aplican a las compañías aseguradoras que presentan reclamaciones ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por los servicios médicos prestados a personas involucradas en accidentes viales.

Las modificaciones quedaron establecidas en la Circular 0000016 del 16 de noviembre de 2026, que define requisitos adicionales para la presentación, validación y corrección de los documentos que respaldan las reclamaciones. Aunque las disposiciones están dirigidas principalmente a las aseguradoras, también están relacionadas con el control de los recursos destinados a cubrir la atención de las víctimas de siniestros.

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¿Cuál es el nuevo requisito del SOAT para las aseguradoras?

Uno de los principales cambios está relacionado con el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT (FUCTAS), documento que permite reportar información sobre las reclamaciones por servicios médicos derivados de accidentes de tránsito.



A partir del primero de diciembre, el formulario deberá incluir la firma del representante legal de la compañía aseguradora para que tenga validez. Además, las entidades tendrán un plazo de 10 días, después del reconocimiento de las 263,13 UVT, para diligenciar el documento y cumplir con las condiciones establecidas.

Este valor corresponde al tope de cobertura de las pólizas, en los términos señalados por la normativa aplicable, y deberá quedar acreditado en el soporte que se presente ante la Adres.

Imagen recreada con IA que muestra la versión digital del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

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¿Cómo presentar los documentos ante la Adres?

Otro de los ajustes contempla que las compañías aseguradoras transmitan digitalmente el FUCTAS. La disposición busca que la información reportada mantenga su autenticidad, integridad y trazabilidad, aspectos que hacen parte de la verificación de los documentos que respaldan las reclamaciones.

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Con estos cambios, la Adres busca mejorar los procedimientos de reconocimiento, control y pago de los recursos relacionados con la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito.

Por tal motivo, las aseguradoras deben revisar los datos y soportes antes de radicar los documentos, pues los errores podrían complicar las solicitudes.

¿Qué pasa si las aseguradoras presentan documentos con errores?

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Cuando la información reportada tenga inconsistencias, el procedimiento quedará suspendido hasta que la compañía realice las correcciones y entregue los documentos correspondientes. Esto puede generar demoras en el reconocimiento y pago de las reclamaciones.

Mientras se implementa una herramienta tecnológica para automatizar las correcciones, las solicitudes de modificación deberán enviarse por correo electrónico, acompañadas de los soportes necesarios y un documento firmado por el representante legal.

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Así, desde diciembre comenzarán a aplicarse nuevas condiciones para los trámites del SOAT ante la Adres, con énfasis en la verificación documental y el cumplimiento de los requisitos para gestionar las reclamaciones.