Una de las propuestas del Gobierno nacional para resolver el enorme lío fiscal del país es aumentar el IVA a varios productos y servicios, entre ellos la compra de vehículos híbridos y eléctricos, del 5 % al 19 %.

De acuerdo con una encuesta de Andemos, un aumento de esa magnitud en el IVA puede reducir las ventas del sector a la mitad, lo que pondría fin al boom de la movilidad sostenible que ha vivido el país en los últimos años. Entre enero y septiembre se matricularon más de 114.000 vehículos eléctricos e híbridos: más del 46% del total.

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El gremio tiene hoy una contrapropuesta: duplicar el IVA actual y pasar del 5 % al 10 %.

Carros eléctricos Foto: AFP

El cambio, dicen desde Andemos, facilitaría el ajuste fiscal para la nación y al mismo tiempo protegería el desarrollo de la industria, su inversión y sus empleos.



El problema principal de la propuesta es que actualmente solo existen tres tarifas de IVA: IVA del 0 % en bienes exentos, IVA del 5% para algunos productos e IVA del 19 % en los demás casos.

La reforma tributaria pretende reducir el déficit fiscal en unos 50 billones de pesos para el próximo año y evitar un colapso financiero de la nación, según el Ministerio de Hacienda. La iniciativa presentada por la administración de Abelardo De La Espriella incluye también cambios en los aportes a salud de empleados y empleadores, facultades para recortar gastos del Estado y aumentos en el impuesto de renta.

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El tiempo corre en contra de la iniciativa: quedan menos de 4 semanas de sesiones ordinarias.