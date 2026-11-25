Un grupo de 17 mujeres se graduó en Bogotá como especialistas en la operación de buses y camiones tras completar la primera edición del programa Conductoras Scania 2026 en Colombia. La iniciativa busca reducir la brecha de género en el sector del transporte pesado y responder a la escasez de operadores calificados en la industria logística.

Luego de implementar este modelo en países como Argentina, México, Chile y Perú, Scania trasladó la propuesta al mercado colombiano mediante becas del 100 % dirigidas a mujeres interesadas en profesionalizarse en la conducción de vehículos de gran formato.

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Según explicó Mauricio de Alba, CEO de Scania Colombia, el proyecto busca revalorizar el papel femenino en el transporte y demostrar que las capacidades al volante en el segmento pesado no dependen del género.



¿En qué consistió la formación de las nuevas conductoras de buses y camiones?

Durante una semana, las 17 participantes recibieron capacitación teórico-práctica desarrollada en alianza con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). Al finalizar el proceso, obtuvieron la certificación que las acredita como especialistas en la conducción de vehículos Scania.

Grupo de 17 mujeres graduadas de la primera promoción de Conductoras Scania 2026 junto a vehículos de carga y pasajeros en Colombia Foto: Scania

Más allá de la instrucción técnica, el programa contempla una ruta de acompañamiento para facilitar el ingreso formal de las egresadas al mercado laboral. De acuerdo con la compañía, esta etapa responde a la necesidad de contar con mayor disponibilidad de operadores, fortalecer la seguridad vial y profesionalizar el oficio.



¿En qué empresas trabajarán las egresadas del programa en Colombia?

Para completar el ciclo formativo con oportunidades reales de empleo, Scania gestiona activamente la vinculación laboral de las 17 graduadas con seis compañías aliadas del sector de transporte y logística en el país:



Transporte de carga y logística: Transportes Vigía, Pepsico y HDL.

Transportes Vigía, Pepsico y HDL. Transporte intermunicipal de pasajeros: Coflonorte, Berlinas del Fonce y Flota Magdalena.

Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Global de la ONU y los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, la iniciativa quedó establecida como un programa permanente en Colombia para formar futuras promociones de conductoras en el sector pesado.