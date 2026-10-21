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Blu Radio  / Motor  / Transporte intermunicipal propone financiar licencias C2 y C3 para enfrentar déficit de conductores

Transporte intermunicipal propone financiar licencias C2 y C3 para enfrentar déficit de conductores

Además, esta iniciativa busca ofrecer una oportunidad de primer empleo a los jóvenes, así como reactivar la exención del IVA para la compra de vehículos nuevos y crear líneas de crédito con intereses bajos que faciliten la renovación del parque automotor a mediano y largo plazo.

Buseta intermunicipal de la empresa Cootranscota.
Buseta intermunicipal de la empresa Cootranscota. Foto: Facebook Cootranscota.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El sector de transporte intermunicipal propone crear un incentivo para la financiación de licencias de conducción de servicio público a jóvenes, hombres y mujeres, con el propósito de enfrentar el déficit de 28.000 conductores que registra el sector.

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La iniciativa busca que puedan obtener gratuitamente las licencias C2 y C3. Esto sería cubierto mediante recursos parafiscales que tienen las empresas destinados a la formación en el SENA y aportes del Gobierno nacional.

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“De esta manera, solucionamos la alternativa de primer empleo para los jóvenes y también le damos al sector la solución a uno de sus principales problemas, que es la carencia de conductores calificados”, aseguró Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT).

Según García, la medida permitiría abrir oportunidades de primer empleo para los jóvenes y, al mismo tiempo, aumentar la disponibilidad de conductores calificados para las empresas de transporte.

El sector también plantea reactivar la exención del IVA para la compra de vehículos nuevos, “con el fin de tener en el corto plazo una mejor activación de la flota”, aseguró ADITT. Esta medida estaría acompañada de líneas de crédito con tasas de interés bajas para que los propietarios puedan financiar la adquisición de nuevas unidades a mediano y largo plazo.

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