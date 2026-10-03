Un rayón puede salir más caro de lo que cree: esto debe hacer para cuidar la pintura de su carro

La pintura de un vehículo cumple una función que va más allá de mantener el acabado de la carrocería. Esta capa ayuda a proteger el automóvil de la humedad, la radiación solar, la contaminación y otros agentes externos que pueden deteriorar la superficie con el paso del tiempo.

En los vehículos de alta gama, alrededor del 30 % de los trabajos relacionados con pintura corresponde a daños superficiales, mientras que el 70 % restante está asociado principalmente con colisiones y afectaciones profundas que requieren una intervención especializada. Así lo explicó Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés.

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La diferencia entre un daño que puede corregirse con procesos de pulido y uno que requiere pintura depende, entre otros factores, de la capa que haya sido afectada. Un rayón o golpe que inicialmente parece menor puede comprometer la capa de color, dejar expuesta la carrocería y generar condiciones para la corrosión si no se atiende.

“Alrededor del 30 % de los trabajos relacionados con pintura en vehículos de alta gama corresponde a daños superficiales. Una parte importante de estas averías puede solucionarse mediante procesos de descontaminación, pulido técnico y corrección de pintura, sin necesidad de intervenir toda la pieza”, explicó Guarín.



¿Cuándo un daño en la pintura de un carro requiere reparación?

Cuando la afectación atraviesa el barniz, compromete la pintura o deja expuesta la carrocería, la reparación debe realizarse de manera oportuna. El motivo está relacionado con el riesgo de que el deterioro avance y termine involucrando otras capas.

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Una intervención temprana también puede evitar que una afectación localizada se convierta en un trabajo más complejo. Si aparece corrosión o deterioro en diferentes capas, el proceso de reparación puede requerir una reconstrucción mayor de la superficie.

Las condiciones de uso en Colombia también deben tenerse en cuenta. Las altas temperaturas, las lluvias, la humedad y la contaminación ambiental pueden influir en el estado de la pintura, por lo que identificar hasta dónde llegó el daño permite determinar qué procedimiento necesita el vehículo.

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Qué hacer para cuidar la pintura del carro Suminstrado

¿Qué debe revisar el propietario antes de pintar un vehículo de alta gama?

Cuando la reparación requiere pintura, uno de los primeros aspectos que debe comprobar el propietario es que el taller identifique correctamente el código y la formulación del color.

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Los vehículos de alta gama pueden tener acabados tricapa, perlados, metalizados de alta densidad, pigmentos especiales y barnices de mayor dureza. Por eso, el proceso requiere formulaciones precisas, equipos adecuados y personal con experiencia en este tipo de acabados.

Antes de aplicar la pintura también se recomienda hacer pruebas de color. La finalidad es comprobar que la tonalidad obtenida corresponda con la original y que, una vez terminado el trabajo, no exista una diferencia visible entre la pieza reparada y el resto del vehículo.

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El tono no es el único aspecto que puede revelar una reparación. También pueden notarse diferencias en el brillo o la textura, incluso cuando la pintura fue aplicada correctamente.

¿Cómo evitar daños en la pintura de los carros de alta gama?

El mantenimiento también tiene un papel en la conservación de la pintura. De acuerdo con Servicio Inglés, entre el 30 % y el 40 % de los vehículos de alta gama que llegan por problemas relacionados con pintura presentan daños que podrían evitarse con un mantenimiento adecuado.

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Entre las situaciones que pueden acelerar el deterioro están los lavados incorrectos, la contaminación ambiental, la falta de protección y la exposición prolongada al sol. Estas condiciones pueden afectar el barniz y generar pérdida de brillo o micro-rayones.

Las revisiones periódicas permiten detectar impactos, desprendimientos, cambios en el acabado y otras afectaciones pequeñas antes de que alcancen capas más profundas de la pintura.

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Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de las reparaciones de pintura en vehículos de alta gama corresponde a daños superficiales?

Alrededor del 30 %, según Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés.

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¿Qué daños pueden requerir una reparación de pintura?

Los que atraviesan el barniz, comprometen la pintura, dejan expuesta la carrocería o presentan riesgo de corrosión.

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¿Cómo se puede cuidar la pintura de un vehículo de alta gama?

Con mantenimiento adecuado, revisiones periódicas, protección frente al sol y evitando procedimientos de lavado que puedan deteriorar el barniz.