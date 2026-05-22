Uno de cada tres hogares colombianos tiene motocicleta: el 95 % está en estratos 1, 2 y 3

La motocicleta sigue ganando terreno como uno de los principales medios de transporte en Colombia después de conocerse un análisis elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, basado en datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, actualmente más de 6,16 millones de hogares del país cuentan con al menos una moto.

La cifra representa el 32 % de los hogares colombianos, lo que equivale a que uno de cada tres tiene este tipo de vehículo. El informe también muestra que la gran mayoría de motocicletas está concentrada en familias de ingresos bajos y medios.

¿En qué estratos se concentra la mayoría de motocicletas?

Según el análisis presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas, el 95,1 % del parque de motos del país pertenece a hogares ubicados en estratos 1, 2 y 3.

La distribución quedó de la siguiente manera:



Estrato 1: 41,1 %.

Estrato 2: 35,7 %.

Estrato 3: 18,3 %.

En contraste, los estratos 4, 5 y 6 reúnen menos del 5 % de la tenencia total de motocicletas en Colombia.



La industria señaló que el crecimiento de este vehículo ha sido acelerado durante los últimos años. Mientras en 2010 solo uno de cada seis hogares tenía motocicleta, actualmente la relación subió a uno de cada tres.

¿Por qué la motocicleta ganó tanta importancia en Colombia?

El informe indica que la motocicleta se consolidó como una herramienta clave para el trabajo, el transporte y la generación de ingresos en distintas regiones del país.

Actualmente, más de 13 millones de personas dependen de este tipo de vehículo para sus actividades laborales y productivas.

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Los datos del DANE también muestran que la motocicleta ya es el segundo medio de transporte más utilizado por los trabajadores colombianos, únicamente por detrás de los desplazamientos a pie.

Según el estudio:



El 30,4 % de los trabajadores se moviliza caminando.

El 28,1 % utiliza motocicleta para ir a su lugar de trabajo.

La Cámara de la Industria de Motocicletas explicó que factores como menores costos de desplazamiento, facilidad de acceso y cobertura en zonas donde el transporte público es limitado han impulsado el crecimiento del sector.

¿Qué ocurre con las motocicletas en zonas rurales?

El impacto de las motocicletas es aún más alto fuera de las principales ciudades del país.

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De acuerdo con el informe, en áreas rurales más del 40 % de los hogares posee al menos una moto.

La penetración por regiones también presenta diferencias importantes:



Región Insular: 68 %.

Orinoquía: 55 %.

Amazonía: 53 %.

Región Andina: 27,6 %.

La industria aseguró que en muchas de estas zonas la motocicleta cumple funciones esenciales relacionadas con acceso al empleo, transporte de mercancías y movilidad de comunidades campesinas.

¿Qué dicen desde la industria de motocicletas?

Iván Darío García afirmó que la motocicleta cumple actualmente un papel estructural dentro de la economía nacional.

El directivo señaló que el 62 % de los hogares propietarios de motocicletas vive con menos de dos salarios mínimos, razón por la cual el vehículo se convirtió en una herramienta asociada al trabajo y la generación de ingresos.

El informe también encontró altos niveles de tenencia en hogares donde el jefe de familia trabaja de manera independiente o en actividades rurales.

Según las cifras:



El 54 % de los hogares cuyo jefe es patrón o empleador tiene motocicleta.

El 48 % de trabajadores de finca o tierra propia posee una.

El 47,2 % de jornaleros y peones también cuenta con este vehículo.

La Cámara de la Industria de Motocicletas indicó que el aumento del parque automotor de dos ruedas también genera desafíos relacionados con seguridad vial, educación y convivencia en las vías.