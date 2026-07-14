"A Rusia no se vencerá con las sanciones": Ignacio Valdecasas, exembajador español

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio, el exembajador de España en Rusia, Ignacio García Valdecasas, puso en duda la interpretación que diversos medios occidentales han hecho sobre las recientes declaraciones del oligarca ruso Andrey Melnichenko, quien advirtió sobre el impacto económico de la guerra.

El diplomático señaló que, tras leer tanto la entrevista como los escritos del empresario ruso, considera que se han sacado conclusiones equivocadas sobre una posible fractura entre los grandes empresarios y el gobierno de Vladimir Putin.

"A Rusia no se le va a vencer en el campo de batalla, tampoco por las sanciones. La clave está en la opinión pública interna, pero hoy no veo que exista una presión de los oligarcas contra el Kremlin", afirmó.

García-Valdecasas sostuvo que los empresarios más poderosos de Rusia han regresado al país y han cerrado filas con el gobierno, al entender que no podían mantener sus negocios en territorio ruso mientras llevaban una vida completamente establecida en Occidente.



En ese sentido, aseguró que el mensaje de Melnichenko no busca cuestionar a Putin, sino enviar una señal a Occidente sobre la fortaleza del Estado ruso frente a las sanciones internacionales.

Vladímir Putin Foto: AFP

El exembajador también rechazó la idea de que el deterioro económico obligue al Kremlin a sentarse a negociar con Ucrania. A su juicio, la guerra seguirá definiéndose por los avances militares y no por la presión económica.

"Va a ser en el frente de batalla donde se va a resolver el futuro de la guerra. Ni la situación económica ni la opinión pública van a obligar al gobierno ruso a sentarse a negociar en los términos que plantea Occidente", explicó.

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Frente a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Rusia en septiembre, García Valdecasas descartó que las declaraciones del oligarca tengan un trasfondo electoral y reiteró que los magnates rusos "carecen absolutamente de influencia política" desde hace dos décadas.

Finalmente, aseguró que, según distintas mediciones conocidas dentro de Rusia, la mayoría de la población quiere el fin del conflicto, pero únicamente bajo las condiciones que imponga Moscú.

Escuche la entrevista aquí: