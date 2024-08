Accidente de avión en Sao Paulo: por un café se salvó este hombre de morir en el vuelo

El avión de la aerolínea Voepass que se estrelló este viernes en el estado de Sao Paulo, en un accidente en el que murieron sus 61 ocupantes, estaba en condiciones regulares de vuelo y no llegó a reportar ninguna emergencia. Así lo informaron los responsables por la investigación.

El avión, un bimotor de modelo ATR-72-500 y fabricación francesa, es estrelló en la tarde de este viernes en una zona residencial del municipio brasileño de Vinhedo, en hechos que quedaron registrados en video.

La aeronave cubría el trayecto entre la ciudad de Cascavel y São Paulo y se accidentó cuando le quedaban unos 80 kilómetros para llegar al aeropuerto de Guarulhos, su destino. Y se estrelló en los patios traseros de un conjunto de residencias sin afectar ninguna edificación ni dejar ninguna víctima en tierra.

En medio de la confusión que causó este lamentable suceso, un hombre que no alcanzó a abordar el vuelo de la aerolíne, contó la manera en que se salvó de ser una de las víctimas. Y todo por ir por un café antes de que despegara hacia su destino fatal, que al final terminó salvándole la vida.

Publicidad

En entrevista concedida al canal O Globo, el sujeto, identificado como Adriano Assis, reveló que salió por una bebida tipo expreso. “Cuando llegue aquí, me quedé esperando para ver si abrían nuevamente las puertas. Pero en los micrófonos y las placas no avisaron nada”, indicó .

Cuando llegué a la zona de embarque, ya eran las 10.30 y había una cola enorme. Esperé hasta las 10:41, más o menos, cuando un chico del personal dijo que nadie más iba a entrar porque el embarque había sido una hora antes dijo el sobreviviente.

Aunque discutió con el personal de la aerolínea para que lo dejaran subir al avión, no fue posible. "Discutí con él, pero no me dejó pasar porque hizo su trabajo. Y eso fue todo: me salvó la vida", dijo en medio de lágrimas el hombre que contó con suerte y se salvó del siniestro.

Un brasilero se colgó tomando café y perdio su vuelo

Ese avion hoy se estrello y murieron todos pic.twitter.com/Fs92KoGXw0 — ElBuni (@therealbuni) August 10, 2024

Publicidad

Inicialmente, eran 62 los ocupantes del avión, pero la lista se redujo a 61 tras el incidente con el café que le impidió abordar a Assis. "Si ese empleado no hubiera hecho su trabajo... tal vez no estaría haciendo esta entrevista", confesó el afortunado pasajero, que no salía de su asombro.

Accidente Avión Brasil Redes sociales

Autoridades avanzan en las labores de investigación tras el terrible accidente en Sao Paulo

"Todo es muy prematuro. Lo único que tenemos hasta ahora es que no hubo comunicación (del piloto del avión) con los órganos de control de que habría alguna emergencia", afirmó el director del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, brigadier general Marcelo Moreno.

El oficial agregó en rueda de prensa que el piloto no se comunicó con ninguna torre de control para reportar problemas, por lo que espera que las cajas negras de la aeronave, ya rescatadas, puedan dar alguna pista de lo ocurrido.

Publicidad

De acuerdo con Moreno, el vuelo transcurrió dentro de la normalidad hasta la 1:20 p.m., cuando dejó de responder las llamadas del Centro de Control de Aproximación de São Paulo, y un minuto después desapareció del radar.

El general dijo ser muy prematuro comentar las diferentes hipótesis que han señalado especialistas sobre las posibles causas del accidente, la principal de las cuales es sobre la posible formación de hielo en las alas de la aeronave, que explicaría su caída en vertical y girando sobre sí.

Publicidad

"Es muy temprano para afirmar cualquier cosa. En este momento no podemos afirmar si eso fue decisivo o no para lo ocurrido", afirmó el director de Cenipa, quien aclaró que la aeronave contaba con un certificado para volar en esas condiciones atmosféricas y dispositivos para impedir la formación de hielo en su fuselaje.

El director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), Luiz Ricardo de Souza, dijo en la misma rueda de prensa que tanto el avión como sus tripulantes contaban con todos los certificados exigidos y actualizados.

"El avión estaba totalmente regular y en condiciones normales de aeronavegabilidad. Cumplía todo lo previsto por la legislación", afirmó De Souza al referirse al aparato fabricado en 2010 y que operaba en Brasil desde 2022.