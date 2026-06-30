Al menos 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas: cifras de los terremotos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este martes que han fallecido al menos 1.943 personas y que 10.571 resultaron heridas.

El funcionario indicó que 6.461 personas han sido rescatadas, y que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.



Edificios colapsados en Venezuela por terremoto Foto: AFP

2.- Equipo de rescate

Hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela y que se espera que se sumen otros países.

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Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay 15.467 voluntarios en zonas de desastre.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 680 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes casi una treintena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,3 ocurridos a las 9:51 hora local, en el noroeste del país, y a las 21:05 hora local, en la región capital.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. MIGUEL MEDINA/AFP

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4.- Ayuda humanitaria

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

Por su parte, Ecuador envió catorce toneladas de ayuda humanitaria y México dijo que enviará siete plantas eléctricas de emergencia y que prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada.

Argentina envió dos nuevos aviones con ayuda, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, mientras que la organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria.

Además, los Estados que integran el Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda.