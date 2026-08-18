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China envía 77 toneladas de ayuda a Colombia para atender a afectados por el sismo

La asistencia fue recibida en Bogotá y será trasladada al Valle del Cauca, donde las autoridades definirán su distribución, según las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.

Ayuda humanitaria de China.
Ayuda humanitaria de China.
Suministrada.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El gobierno de la República Popular China entregó a Colombia 77,6 toneladas de asistencia humanitaria para apoyar la atención de las comunidades afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

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El cargamento llegó este martes a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un avión Boeing 747.

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La recepción y movilización de la ayuda fue coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en articulación con las autoridades territoriales y organismos de socorro.

La ayuda será trasladada hacia el Valle del Cauca en cuatro tractocamiones. Una vez llegue al departamento, las autoridades territoriales y los organismos de socorro definirán la distribución de los suministros de acuerdo con las prioridades identificadas en las zonas afectadas.

Elementos entregados

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Entre los elementos entregados se encuentran 7.000 mantas termoprotectoras y 1.900 carpas de campaña, destinadas a apoyar el refugio y alojamiento temporal de las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

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El cargamento también incluye 15 plantas móviles purificadoras de agua, con capacidad de filtración de 500 litros por hora y una producción de hasta 50.000 litros.

A esto se suman 20 generadores diésel de 5,5 kVA y 200 lámparas solares multifuncionales, que permitirán apoyar las necesidades de generación de energía e iluminación.

En materia de saneamiento fueron enviadas 200 fumigadoras motorizadas para labores de desinfección y control de vectores.

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Además, la asistencia contempla elementos lúdicos destinados a acompañar la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia.

La entrega fue formalizada mediante un acta suscrita entre un representante de la National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation de China y la representación oficial del Gobierno de Colombia.

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