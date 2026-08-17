Trump reduce ejercicios militares con Corea del Sur tras negarse a participar en guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono reducir de manera sustancial los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, una decisión que llega mientras las maniobras anuales Ulchi Freedom Shield comenzaron este lunes y en medio de nuevas tensiones con Corea del Norte.

Trump anunció la medida el domingo a través de Truth Social. Según explicó, los ejercicios representan un costo elevado para Estados Unidos y envían una señal que considera innecesariamente hostil hacia Corea del Norte. También relacionó su decisión con la negativa de Corea del Sur a respaldar las acciones estadounidenses relacionadas con Irán.

Por otra pate, Las maniobras Ulchi Freedom Shield comenzaron este lunes, como estaba previsto, y se extenderán hasta el 27 de agosto. En ellas participan alrededor de 18.000 militares surcoreanos, mientras las fuerzas de ambos países entrenan escenarios destinados a reforzar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas contra la península.

Los ejercicios de este año incorporan entrenamiento frente a amenazas como drones, interferencias de GPS y ataques cibernéticos. También buscan incorporar lecciones de conflictos recientes y de la evolución de las capacidades militares de Corea del Norte.



La orden presidencial no implica la cancelación inmediata de las maniobras actuales. Trump reconoció que ya era demasiado tarde para suspenderlas y pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente su alcance.

El mandatario volvió a plantear una crítica que ya había expresado durante su primer periodo presidencial: el costo de los ejercicios y el papel que Estados Unidos desempeña en la defensa de Corea del Sur.

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La decisión también está vinculada, según Trump, con la posición adoptada por Seúl frente a las acciones estadounidenses relacionadas con Irán. El presidente aseguró que había preguntado al mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, si Corea del Sur quería participar en los esfuerzos de Estados Unidos para la desnuclearización de Irán y afirmó que recibió una respuesta negativa.

La relación entre Trump y Kim Jong Un vuelve al centro

Trump justificó parte de su postura al destacar nuevamente su relación con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Ambos mantuvieron tres encuentros durante el primer mandato del presidente estadounidense, incluido el histórico momento de 2019 en el que Trump ingresó brevemente en territorio norcoreano.

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Los ejercicios militares han sido durante años uno de los principales puntos de tensión entre Washington, Seúl y Pyongyang. Corea del Norte sostiene que estas maniobras constituyen una preparación para una eventual confrontación, mientras Estados Unidos y Corea del Sur las presentan como ejercicios destinados a mantener la capacidad defensiva de la alianza.

La decisión de Trump tampoco es completamente nueva. En 2018, después de su primera cumbre con Kim Jong Un en Singapur, el presidente estadounidense suspendió los ejercicios militares de verano que realizaban ambos países y los calificó entonces como costosos y provocadores. Las maniobras fueron posteriormente reanudadas cuando el proceso diplomático con Pyongyang perdió impulso.