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Terremoto de 4.7 vuelve a sacudir a España este martes: reportan varias réplicas

Hace tan solo un par de días otro temblor golpeó el sur del país europeo en la madrugada.

Temblor en el sur de España este martes
Temblor en el sur de España este martes
Foto: IGN España
Por: EFE
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Actualizado: 18 de ago, 2026

Un terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar (Granada), así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España.

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Según han informado a EFE fuentes del monumento, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 horas el terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas.

El IGN ha contabilizado también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

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"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

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