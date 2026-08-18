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Espeluznante asesinato de colombiana en Texas: estaba en el baúl de su carro

Una colombiana de 34 años fue hallada sin vida en la cajuela de su carro en Texas, mientras se divorciaba.

Mujer colombiana fue asesinada en Texas
Mujer colombiana fue asesinada en Texas
X: @Ricky_Media1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El hallazgo del cuerpo de la colombiana Eliana Alexandra Bigoni, de tan solo 34 años, dentro de la cajuela de su automóvil en Plano, Texas, encendió la alarma por un presunto asesinato. La mujer había ido hasta el apartamento de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, para recoger a sus hijos, en medio del proceso de divorcio que la pareja adelantaba.

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Todo inició el pasado 12 de agosto, cuando familiares y una amiga de Eliana se preocuparon porque la mujer no llegó a un desayuno que tenía programado para las 8:30 de la mañana y tampoco respondía las llamadas. Adicionalmente, la ubicación de su teléfono indicaba que permanecía en el complejo residencial donde vivía su esposo.

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¿Qué pasó con la colombiana antes de que fuera encontrada?

De acuerdo con lo señalado por el documento judicial citado en la investigación, Eliana había llegado al apartamento de O’Brien para recoger a sus hijos, de 2 y 5 años, para luego llevarlos al colegio. El proceso, de acuerdo con las autoridades, debía tardar entre 10 y 15 minutos.

Sin embargo, ante la falta de comunicación, una testigo y la madre de Eliana revisaron la ubicación de su celular y, al percatarse de la situación, alertaron a la Policía de Plano.

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Los agentes llegaron sobre las 10:30 de la mañana y conversaron con O’Brien, quien afirmó que su esposa había estado allí, pero aseguró desconocer su ubicación. Durante la investigación, la Policía también habló con la madre del hombre. Aparentemente, él le habría dicho: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”.

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¿Dónde encontraron el cuerpo de Eliana Bigoni?

Después de regresar al apartamento, las autoridades siguieron inspeccionando el garaje. Justo allí encontraron un Hyundai Genesis blanco, que era propiedad de Eliana.

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En la cajuela del vehículo localizaron el cuerpo de la mujer, quien estaba inconsciente y sin respirar, de acuerdo con el reporte. Las autoridades también reportaron lesiones en el rostro y la cabeza, además de moretones en diferentes partes del cuerpo.

Los investigadores habían observado anteriormente una mancha de humedad en la camisa de Jake O’Brien, elemento que fue clave para encontrar a la mujer y que quedó consignado en el documento judicial.

¿De qué acusan al esposo de la colombiana?

Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, fue detenido y permanece en la cárcel del condado de Collin sin derecho a fianza, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

Las autoridades lo señalan por cargos relacionados con el asesinato de Eliana y profanación de cadáver. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

Los dos hijos de la pareja se encontraban en el apartamento durante parte de los hechos y posteriormente fueron evacuados por las autoridades.

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