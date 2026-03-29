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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 15 muertos tras choque entre un bus y un camión que transportaba troncos

Al menos 15 muertos tras choque entre un bus y un camión que transportaba troncos

Según los primeros reportes, un camión que transportaba troncos se salió de la carretera y chocó con el minibús.

Al menos 15 muertos tras choque entre un bus y un camión que transportaba troncos
Al menos 15 muertos tras choque entre un bus y un camión que transportaba troncos
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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