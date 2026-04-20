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Alertan de "gran terremoto" tras el sismo ocurrido en el norte de Japón

El norte del país vuelve a temblar. Tras el potente sismo de este lunes, el gobierno emite un aviso especial: la probabilidad de un gran terremoto es ahora más alta.

Terremoto Japón
Foto: Global Network News @GlobalNetw33
Por: AFP
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Japón emitió un aviso especial este lunes que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que "la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales".

El aviso para la región septentrional llegó horas después de que en esa zona se detectara un terremoto de magnitud 7,7, que hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

Máquina medidora de sismos.
Foto: JW. org en X.

El terremoto tuvo lugar a las 16H53 (07H53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

De momento no se reportaron daños importantes ni heridos, según dijo en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Otro oficial gubernamental dijo en televisión que "aunque no se sabe si se producirá [otro] terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad".

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