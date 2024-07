Análisis: ¿Cuál será el futuro de la política francesa?

Francia inició el incierto camino para intentar construir una mayoría de gobierno tras las elecciones legislativas del domingo, que dejaron una Asamblea Nacional muy dividida y sin una mayoría clara en la política.

Los partidos y los dirigentes políticos franceses discutieron entre sí, con varias reuniones de comisiones ejecutivas, y sobre todo en los medios, cómo tratar de desbrozar el terreno ante una situación inédita, en la que el partido con más escaños en la Asamblea Nacional está muy lejos de la mayoría absoluta.

Tal como había anunciado, el primer ministro, Gabriel Attal, presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien le pidió que continúe de forma provisional "para garantizar la estabilidad del país", aunque sin fijar ningún plazo, según informó el Elíseo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Aldo Rubert, analista político y sociólogo de la Universidad de Lausana, compartió su perspectiva sobre el futuro de la política francesa.

Publicidad

Analizando los resultados electorales y las tendencias actuales, Rubert destacó la presencia de tres fuerzas políticas importantes en el país: la extrema derecha, la extrema izquierda y el macronismo.

En cuanto a la formación de gobierno, señaló que cualquier coalición que se forme sería bastante frágil, dadas las diferencias ideológicas entre los partidos políticos. Destacó también la presencia de la extrema derecha, que busca cuestionar los derechos y libertades de ciertas personas y promover leyes raciales en Francia.

Publicidad

Por otro lado, mencionó que aunque existe una coalición de izquierdas, esta tiene un programa mucho más moderado y no pretende romper con el capitalismo o desobedecer las leyes.

En relación a las posibles alianzas con el macronismo, Robert considera que podrían existir algunos acuerdos puntuales, pero no ve una compatibilidad a largo plazo. En su opinión, es probable que el próximo gobierno en Francia sea un gobierno sin mayoría absoluta, lo que podría llevar a una situación de inestabilidad política a corto plazo.

En cuanto a las tensiones sociales, Robert no cree que haya un escenario similar al de las protestas de los chalecos amarillos en el pasado, ya que la Asamblea Nacional no podrá implementar nuevas leyes y algunas reformas quedarán paralizadas.

Sin embargo, destacó que los problemas económicos y las tensiones en el debate público podrían generar ciertas manifestaciones y protestas sociales en el futuro. Respecto a Marine Le Pen y su partido de extrema derecha, reconoció que han ganado terreno en los últimos años, pero también señaló que el macronismo ha contribuido a allanarles el camino, comprando su discurso y brindándoles poder político y espacio mediático.

Publicidad

No obstante, considera que Le Pen y su formación aún tienen limitaciones y no ve a un candidato de extrema derecha llegando al poder en Francia. Sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien relacionó la ultraderecha francesa con los nazis, afirmó que si bien no se puede equiparar directamente a la extrema derecha con los nazis, sí existen elementos programáticos y posturas racistas en su ideología. Además, señaló que la migración y otros problemas son utilizados como excusas para evitar discutir los verdaderos desafíos que enfrenta Francia a largo plazo.

Escuche aquí la entrevista: