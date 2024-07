Análisis: resultados de elecciones en Venezuela provocarían un éxodo masivo

En diálogo con Mañanas Blu, Andrew Seele, presidente del Instituto de Política Migratoria y experto en migración, hizo un análisis sobre la situación migratoria en Venezuela y los posibles escenarios que podrían surgir a raíz de los resultados de las elecciones que dan como reelegido a Nicolás Maduro.

De acuerdo con Seele, las elecciones son determinantes para el futuro de la migración venezolana, ya que aún no se ha visto el punto final de lo que está ocurriendo en el país, sin embargo, advirtió que de quedarse los resultados tal y como están el éxodo masivo es una opción con muchas posibilidades.

"De quedar así como están las cosas, de que fueron robadas las elecciones, sí estamos hablado de la posibilidad de que hay una nueva ola de migración. No creo que vaya a ser de una vez, pero sí va a haber un éxodo", dijo.

Señaló que no son pocas las voces de inconformidad con los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

En caso de la nueva ola de inmigración, los venezolanos tomarían rumbo hacia América Latina, Estados Unidos y España. Aseguró que aún no se han identificado las características específicas de los posibles migrantes, pero destaca que en este momento hay personas y familias que no han salido de Venezuela y que podrían decidir hacerlo si se mantienen las actuales condiciones.

"Hay dos encuestas que dicen que los venezolanos podrían pensar en salir, pero creo que hay que contar con que la percepción del engaño sí va a afectar el querer quedarse", agregó.

En cuanto a las reacciones diplomáticas y las conexiones de aerolíneas, advirtió que todo es posible y que hay que esperar para ver qué sucede en los próximos días.

El Centro Carter considera que las elecciones de Venezuela no fueron democráticas

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática".

"El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela", manifestó el Centro Carter en un comunicado.

La organización destacó que el ente comicial, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que "constituye una grave violación de los principios electorales".

Explicó que el proceso electoral "no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional".

